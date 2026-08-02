ليفربول وليدز يونايتد أبرزها .. مباريات ودية قوية اليوم استعدادًا للموسم الكروي الجديد

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الأحد مجموعة من المباريات الودية التي تخوضها الأندية في إطار استعداداتها لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث تسعى الأجهزة الفنية إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية، والوقوف على مستوى اللاعبين قبل بداية المنافسات الرسمية.. وتتنوع المواجهات بين فرق من مختلف الدوريات، مما يمنحها أهمية كبيرة على صعيد الإعداد والتجهيز.

تتجه الأنظار إلى المباراة التي تجمع ليفربول مع ليدز يونايتد، والتي تعد أبرز لقاءات اليوم، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان. ويسعى الجهاز الفني لليفربول إلى تجربة عدد من العناصر والوقوف على الحالة الفنية للاعبين، بينما يأمل ليدز يونايتد في تقديم مستوى قوي يؤكد جاهزيته للموسم الجديد.

زد يواصل استعداداته أمام السالمية

وعلى الصعيد العربي، يخوض فريق زد مباراة ودية أمام السالمية الكويتي، ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواجهة وتجربة العديد من الخطط والعناصر.

جدول مباريات اليوم

تنطلق المباريات بداية من الثالثة عصرًا، حيث يلتقي يونيون برلين مع كالياري، ثم يواجه أوتريخت فريق إشبيلية في الثالثة والنصف عصرًا، بينما يلتقي فينورد مع أتالانتا في الرابعة مساء، وتُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت بلس.

وفي الخامسة مساء يواجه زد فريق السالمية الكويتي، بالتزامن مع مباراة بيرنلي أمام تورينو، ثم يلتقي أودينيزي مع طرابزون سبور في الخامسة والنصف مساء.

وفي السابعة مساء يلتقي ريكسهام مع سندرلاند عبر قناة أون سبورت بلس، بينما يواجه جينك فريق تفينتي في السابعة والنصف مساء.

وتستكمل المباريات في التاسعة مساء بمواجهة جالاتا سراي أمام رين، ثم يلتقي أسكولي مع لاتسيو في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء، قبل أن تُختتم مباريات اليوم بالمواجهة المنتظرة بين ليفربول وليدز يونايتد في الحادية عشرة مساء، عبر قناة الشارقة الرياضية.

تمثل هذه المباريات فرصة مهمة أمام الأجهزة الفنية لتقييم مستوى اللاعبين، ومنح الفرصة للعناصر الجديدة، وتجهيز الفرق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم، في ظل سعي جميع الأندية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية وتحقيق بداية قوية في البطولات الرسمية