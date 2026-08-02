قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربات ترامب ضد إيران تثير قلق السعودية .. تفاصيل مكالمة محمد بن سلمان
وفاة والدة الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ
مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة
شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026.. تعرّف عليها
كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مُجتمعة.. تعرّف عليها
تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026
كاتب صحفي: الخوارزميات لا تعرض الحقيقة مجردة بل تغذي اهتماماتك وتحجب عنك الأهم|فيديو
3 شهداء بينهم طفل في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة
رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه
شهيرة: لم أندم على الابتعاد عن الفن وأفتخر بجميع أعمالي.. خاص
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل مسحوق الزنجبيل بنفس فوائد الزنجبيل الطازج؟.. أعرف الفرق وأيهما الأفضل للصحة

الزنجبيل الطازج أم المسحوق
الزنجبيل الطازج أم المسحوق

يُعد الزنجبيل من أشهر النباتات المستخدمة في الطب التقليدي، لما يتمتع به من خصائص مضادة للالتهابات ودوره في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي والغثيان. 

الزنجبيل الطازج أم المسحوق

ولكن يبقى السؤال الذي يطرحه الكثيرون: هل مسحوق الزنجبيل يمنح الفوائد نفسها التي يوفرها الزنجبيل الطازج؟، وبحسب تقرير نشره موقع Slofoodgroup، فإن الإجابة ليست "نعم" أو "لا" بشكل قاطع، إذ يعتمد الأمر على طريقة التصنيع وجودة المنتج والغرض من استخدام الزنجبيل.

الزنجبيل الطازج أكثر ثراءً بالعناصر الغذائية

ويحتوي الزنجبيل الطازج على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا، وعلى رأسها الجينجيرول (Gingerol)، وهو المركب المسؤول عن جانب كبير من فوائده الصحية.

ويرتبط الجينجيرول بخصائص مضادة للالتهابات، كما يساعد في تخفيف الغثيان ودعم صحة الجهاز الهضمي.

الزنجبيل الطازج أم المسحوق

هل يفقد مسحوق الزنجبيل فوائده؟

ويشير التقرير إلى أن عملية تجفيف الزنجبيل وطحنه قد تؤدي إلى انخفاض مستويات بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة، خاصة إذا لم تتم المعالجة بطريقة صحيحة.

ومع ذلك، يحتفظ مسحوق الزنجبيل بكمية جيدة من مركباته النشطة، كما قد يكون أكثر تركيزًا في بعض المنتجات، ما يجعله خيارًا عمليًا لإضافة الزنجبيل إلى النظام الغذائي اليومي.

الزنجبيل الطازج أم المسحوق

أيهما أسهل للهضم؟

ويرى الخبراء أن بعض الأشخاص يجدون الزنجبيل الطازج قوي النكهة والحِدة، لذلك يكون مسحوق الزنجبيل خيارًا أسهل في الاستخدام والهضم.

كما يمكن إضافته بسهولة إلى:
ـ المشروبات الساخنة.
ـ الشاي.
ـ العصائر (Smoothies).
ـ الحلويات والمخبوزات.
ـ وصفات الطعام المختلفة.

الزنجبيل الطازج أم المسحوق

ميزة مهمة لمسحوق الزنجبيل

ومن أبرز مزايا مسحوق الزنجبيل سهولة تخزينه وطول فترة صلاحيته مقارنة بالزنجبيل الطازج، إذ يمكن الاحتفاظ به في المطبخ لفترات طويلة واستخدامه فور الحاجة دون الحاجة إلى تقشير أو تقطيع.

الزنجبيل الطازج أم المسحوق

أيهما الأفضل؟

ويشير التقرير إلى أن الزنجبيل الطازج يتفوق من ناحية القيمة الغذائية الكاملة، بينما يوفر مسحوق الزنجبيل خيارًا عمليًا وسهل الاستخدام مع احتفاظه بجزء كبير من المركبات المفيدة.

ويؤكد الخبراء أن العامل الأهم هو التأكد من أن مسحوق الزنجبيل مصنوع من زنجبيل طبيعي 100% وليس مجرد نكهات صناعية، حتى يحقق الفوائد الصحية المرجوة.

وفي النهاية لا يوجد فائز مطلق بين الزنجبيل الطازج ومسحوق الزنجبيل، فلكل منهما مميزاته. فإذا كنت تبحث عن أعلى قيمة غذائية، فالزنجبيل الطازج هو الخيار الأفضل، أما إذا كنت تفضل سهولة الاستخدام وسرعة التحضير، فإن مسحوق الزنجبيل يعد بديلًا مناسبًا، بشرط أن يكون عالي الجودة ومصنوعًا من الزنجبيل الطبيعي.

مسحوق الزنجبيل الزنجبيل الطازج فوائد الزنجبيل الفرق بين الزنجبيل الطازج والمطحون مضادات الالتهاب علاج الغثيان فوائد الزنجبيل للمناعة الزنجبيل للهضم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

طقس الأسبوع.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من الرطوبة

طقس الأسبوع.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين وتحذر من هذا الأمر

الذهب

استثمار طويل الأجل.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| تفاصيل

التأمينات

الإعارة والإجازة بدون أجر.. 5 حالات نظمها قانون التأمينات الاجتماعية

ترشيحاتنا

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

ندوة وليد عوني

وليد عوني: كل فن جديد يتهم بالنخبوية حتى يجد طريقه إلى الجمهور

جنات

قبل طرحها.. جنات تروج لأغنيتها الجديدة «اللي فاتو»

بالصور

هل مسحوق الزنجبيل بنفس فوائد الزنجبيل الطازج؟.. أعرف الفرق وأيهما الأفضل للصحة

الزنجبيل الطازج أم المسحوق
الزنجبيل الطازج أم المسحوق
الزنجبيل الطازج أم المسحوق

هاندا أرتشيل تتألق على الشاطئ.. بإطلالة صيفية ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل تحمي القهوة الكبد وتقلل خطر التليف والسرطان؟ دراسة تكشف

القهوة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد
القهوة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد
القهوة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد

تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة

الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد