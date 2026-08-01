السيارات الصغيرة قد تكون خيارك الأخطر.. دراسة تكشف السبب

كشف التقرير الأخير الصادر عن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) لعام 2026 عن نتائج صادمة تتعلق بمعدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق؛ حيث أظهرت البيانات أن أكثر من نصف الطرازات التي سجلت أعلى معدلات وفيات بين السائقين تنتمي إلى فئات السيارات الصغيرة والرياضية وسيارات العضلات.

وتؤكد نتائج اختبارات التصادم الحية أن أساطيل الشاحنات العملاقة والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الضخمة تفرض تفوقًا فيزيائيًا حاسمًا عند الاصطدام بالسيارات المدمجة خفيفة الوزن، مما يجعل الأخيرة خيارًا يحمل مخاطر مرتفعة للغاية على حياة مستقليها رغم كفاءتها العالية في استهلاك الوقود.

أرقام الوفيات والموديلات الأكثر خطورة على السائقين

سجلت سيارة كيا ريو المدمجة أعلى معدل وفيات بين السائقين بواقع 170 حالة وفاة لكل مليون سنة تسجيل، تلتها سيارة نيسان فيرسا بـ 164 حالة، ثم كرايسلر 300 بـ 132 حالة، وكيا فورتي بـ 120 حالة.

وأوضح المعهد أن المعدل العام لوفيات السائقين عبر جميع الفئات بلغ 37 حالة وفاة لكل مليون سنة تسجيل، إلا أن السيارات الصغرى تجاوزت هذا المعدل بأضعاف مضاعفة نتيجة ضعف الهيكل المعدني وضآلة المساحة الامتصاصية للصدمات مقارنة بحجم ووزن المركبات المقابلة على الطرقات.

الشاحنات الثقيلة وتهديد سلامة السيارات الأخرى

وعلى الجانب الآخر، حسب المعهد معيار "معدل وفيات السائقين الآخرين" للقيم التحليلية، وتبين أن الشاحنات الكبيرة ومركبات البيك أب الثقيلة تصدرت القائمة بصفتها الأشد خطورة على بقية مستخدمي الطريق.

وحققت شاحنة رام 3500 ذات الكابينة المزدوجة والدفع الرباعي الرقم الأعلى عالميًا بـ 204 حالات وفاة بين سائقي السيارات الأخرى عند وقوع الاصطدام بها.

وتعود هذه الارتفاعات الحادة إلى الفوارق الشاسعة في الكتل الخرسانية والهيكلية للشاحنات والارتفاع المباشر لمصداتها عن أرضية الطريق.

السيارات العائلية الأكثر أمانًا وسلوكيات القيادة

وفي المقابل، أظهر التقرير تفوقًا واضحًا لسيارات SUV الفاخرة والكبيرة في حماية سائقيها؛ حيث سجلت 6 طرازات معدل صفر حالات وفاة بين سائقيها، ومن أبرزها أودي Q7، بي إم دبليو X7، شفروليه تاهو، ومرسيدس بنز GLB.

وأكد رئيس المعهد ديفيد هاركي أن المحركات القوية والتسويق التجاري الذي يستقطب السائقين العدائيين يشكلان عاملًا رئيسيًا في ارتفاع حوادث سيارات العضلات والسيارات الرياضية، مشددًا على أن النواحي الفيزياء وسلوك القيادة يظلان الحاسمين في تقليل نسب الوفيات الميدانية.