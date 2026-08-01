شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كتب القدر نهاية مأساوية للطالب يوسف أيمن، الذي كان ينتظر لحظة إعلان نجاحه ليشارك أسرته فرحة عام كامل من الاجتهاد والتعب، إلا أن حياته انتهت في موقف بطولي أثناء محاولته إنقاذ آخرين من الغرق.

استغاثة وسط الأمواج قلبت المشهد

أثناء وجود يوسف على أحد شواطئ محافظة مطروح، فوجئ بأسرة تستغيث بعدما حاصرتها الأمواج، وفي لحظة لم يتردد فيها، قرر النزول إلى البحر لإنقاذ أفرادها، رغم خطورة الموقف وقوة الأمواج.

أنقذ آخرين قبل أن تبتلعه المياه

ونجح يوسف في المساهمة بإنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق، لكنه لم يتمكن من العودة إلى الشاطئ، بعدما جرفته الأمواج واختفى تحت سطح المياه، ليلقى مصرعه في واقعة تحولت سريعًا إلى حديث المواطنين.

نتيجة الثانوية تكشف مفاجأة مؤثرة

وبعد ساعات من رحيله، ظهرت نتيجة الثانوية العامة، لتكشف مفاجأة مؤثرة، بعدما ظهر اسم يوسف بين الطلاب الناجحين في الدور الأول، محققًا بذلك الحلم الذي اجتهد طوال عام كامل من أجل الوصول إليه.

