مكالمة وباقة زهور.. كاسياس يروي موقفًا إنسانيًا لن ينساه من ليونيل ميسي

كشف الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب تعرضه لأزمة قلبية في عام 2019، مشيدًا بتواضع قائد إنتر ميامي الحالي واهتمامه بالاطمئنان عليه رغم عدم وجود علاقة صداقة بينهما.

وقال كاسياس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية : "في عام 2019، تعرضت لأزمة قلبية ونُقلت إلى المستشفى. في اليوم التالي تلقيت اتصالًا من رقم مجهول، وعندما أجبت كان ليونيل ميسي على الخط."

وأضاف: "قال لي: مرحبًا إيكر، لم أكن أملك رقمك لكن حصلت عليه من بيكيه. أتمنى لك الشفاء العاجل، وأرسلت لك باقة من الزهور، أتمنى أن تعجبك."

واختتم كاسياس حديثه بالإشادة بموقف ميسي، قائلًا: "بصراحة، أدهشني تواضعه الشديد. لم نكن حتى أصدقاء من قبل، لكنه لم يتردد في الاتصال بي."

ويُعد هذا الموقف من أبرز اللقطات الإنسانية التي تعكس العلاقة القائمة على الاحترام بين نجوم كرة القدم، بعيدًا عن المنافسة داخل المستطيل الأخضر.