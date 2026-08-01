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طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

اجواء حارة
اجواء حارة
خالد يوسف

تواصل موجة شديدة الحرارة إحكام سيطرتها على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 1 أغسطس 2026، حيث أكدت الهيئة استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة لتبلغ ذروتها في أغلب المحافظات، وسط تحذيرات شديدة للمواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لا سيما خلال ساعات الظهيرة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة لمواجهة هذه الأجواء القاسية التي تشهدها البلاد.


حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أن طقس اليوم سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، على أن يصبح مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 30 و32 درجة على السواحل الشمالية، ومن 37 إلى 39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 38 و45 درجة.


الظواهر الجوية

أضافت الهيئة، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم السبت، وتمتد أيضًا إلى يوم الأحد، على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وذلك على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على بعض المناطق خلال فترات متقطعة، وهو ما قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض الأوقات.

وأشارت الهيئة الى ​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.


تحذير لرواد المصايف

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على السواحل المطلة على خليج السويس  والشواطئ: "السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، جمصة، بلطيم" وتصل سرعة الرياح من 35 إلى 45 كم/س ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

ونصحت الهيئة رواد المصايف بتوخي الحذر، ومتابعة البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حفاظا على سلامتهم.


موعد انكسار الموجة الحارة

أشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حتى يوم الإثنين المقبل على الأقل، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، موضحة أن ذروة الارتفاع ستكون مع بداية الأسبوع المقبل، في ظل استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت أن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع المقبل بداية من الأربعاء سيكون طفيفًا، ولن يكون محسوسًا بصورة كبيرة بسبب استمرار ارتفاع الرطوبة، مشيرة إلى أن التوقعات حتى 3 أغسطس تؤكد استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى في الظل والمحسوسة

- القاهرة الكبرى | العظمى: 40 | المحسوسة: 42
- الوجه البحري | العظمى: 40 | المحسوسة: 42
- ​السواحل الشمالية الغربية | العظمى: 31 | المحسوسة: 35


- السواحل الشمالية الشرقية | العظمى: 35 | المحسوسة: 39
- ​شمال الصعيد | العظمى: 40 | المحسوسة: 42
- جنوب الصعيد | العظمى: 43 | المحسوسة: 44

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