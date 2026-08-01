طريقة عمل كيكة المانجو الباردة… بمذاق لا يقاوم في حر الصيف

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة المانجو الباردة، فهي من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في الصيف بالإضافة إلي مذاقها اللذيذ والمختلف عن الحلويات الأخرى.

مقادير كيكة المانجو الباردة

● 1 كوب لبن

● 1 كوب عصير مانجو

● 4 صفار بيض

● فانيليا

● 1 ملعقة كبيرة ماء ورد

● ½ كوب فستق مجروش

● 1/3 كوب نشا

● ¼ كوب سكر

● مانجو مكعبات

● كيكة جاهزة

● كوب عصير مانجو

● كريمة مخفوقة للوجه

● 2 ملعقة كبيرة فستق للوجه

● كريز للوجه

● مانجو للوجه



طريقة تحضير كيكة المانجو الباردة



كاسترد:

يخفق لبن وسكر وعصير مانجو ونشا وسكر وصفار بيض وماء ورد، ثم يرفع الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى يثقل القوام ثم يترك حتى يبرد.

يقطع الكيك مكعبات.

في صينية تفرد مكعبات الكيك، ثم تضاف مكعبات المانجو وترش بالفستق ثم يفرد خليط الكاسترد، وتزين بالكريمة ومكعبات المانجو والكريز والفستق.

ثم تقدم.