الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. 41 درجة ببعض المناطق وأمطار رعدية جنوبًا

تشهد مصر، اليوم السبت 1 أغسطس 2026، استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة على بعض المناطق وفقا لما رصدة صباح البلد.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا على معظم أنحاء البلاد خلال ساعات النهار، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، في حين يسود ليلًا طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وأشارت الهيئة، إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

أمطار رعدية على جنوب البلاد

وتوقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب أسوان وأبو سمبل، بالتزامن مع نشاط للرياح على هذه المناطق.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب أسوان وأبو سمبل، إضافة إلى أجزاء من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

حالة البحرين اليوم

تشهد حالة البحر المتوسط اعتدالًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا أيضًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفي خليج السويس، تكون حالة البحر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

سجلت القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة 40 درجة للعظمى، بينما وصلت إلى 41 درجة في مدينة 6 أكتوبر.

وفي الوجه البحري تراوحت درجات الحرارة العظمى بين 37 و40 درجة، بينما سجلت الإسكندرية 31 درجة، والعلمين 30 درجة، ومطروح 30 درجة.

وفي مدن القناة سجلت الإسماعيلية 40 درجة، والسويس 39 درجة، فيما بلغت العظمى في شرم الشيخ 38 درجة، والغردقة 39 درجة، ومرسى علم 38 درجة، بينما سجلت شلاتين 39 درجة وحلايب 37 درجة.