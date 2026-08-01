العمايرة يسخر من اجتماع لـ الكاف بعد تراجع إنفانتينو عن بيع جزء من كأس العالم

سخر الإعلامي الرياضي عامر العمايرة ، من استمرار انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، المقرر لمناقشة مشروع بيع جزء من حقوق كأس العالم للمستثمرين، وذلك بعد إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، التراجع عن المشروع.

وكتب العمايرة، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “اللجنة التنفيذية للكاف كانت قررت تعقد اجتماع لمناقشة مشروع بيع جزء من كأس العالم للمستثمرين، وبعد تراجع جياني إنفانتينو عن المشروع ياريت تلغى الاجتماع عشان مالوش لازمة تطلع تقول نرفض المشروع بعد إلغائه.”

وتأتي تصريحات العمايرة، في إطار انتقاده لاستمرار مناقشة ملف يرى أنه فقد جدواه، بعد تراجع الاتحاد الدولي عن المقترح قبل انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف.