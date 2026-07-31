قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 ألف طبيب بلا عمل .. تحذير عاجل من نقيب الأسنان لهذا السبب
إيطاليا تعيد مؤقتًا فرض الرقابة على الحدود مع إسبانيا على خلفية أزمة الهجرة
بعد زيادة الفاتورة .. تعرف على أسعار شرائح الكهرباء
برلماني: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أنها الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية حقوق الفلسطينيين
هاو : حان الوقت المناسب لرحيلي عن نيوكاسل
أحمد القاضي: جروبات كشف الخيانة تحولت إلى موضة وتستهدف خراب البيوت
الاستعلامات : التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث ميناء دمياط
تحطم مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا وإصابة الطيار
بقُبلة على عمامته.. محمود صديق يتسلم مهام رئاسة جامعة الأزهر خلفا للدكتور سلامة داود
عمدة موسكو : إسقاط مسيّرة تتجه نحو العاصمة الروسية
مكمل غذائي يبطئ الشيخوخة ويعزز هرمون التستوستيرون.. دراسة تكشف
ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد طول انتظار.. واتساب يطلق ميزة جديدة ستفيد ملايين المستحدمين

واتساب
واتساب
احمد الشريف

أطلقت منصة "واتساب" (WhatsApp) المملوكة لشركة "ميتا" (Meta) تحديثاً جديداً أتاح رسمياً إجراء واستقبال المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة عبر متصفح "واتساب ويب" (WhatsApp Web)، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق سطح المكتب أو استخدام الهواتف الذكية أثناء العمل.

ميزات المكالمات المباشرة عبر متصفح الإنترنت 

أفادت الشركة بأن الميزة أصبحت متاحة تدريجياً لجميع المستخدمين بعد إنهاء مرحلة الاختبارات، لتسمح بإجراء المكالمات الفردية والجماعية مباشرة من متصفح الإنترنت. ويتضمن التحديث الشامل إتاحة ميزات مشاركة الشاشة أثناء المكالمات، والتفاعل بالرموز التعبيرية، وتوفير تبويب مخصص يضم سجل الاتصالات وجهات الاتصال المفضلة.

وأكدت واتساب أن جميع المكالمات عبر الويب تتمتع بالتشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، وتستمر بشكل مجاني ودون أي حد زمني، مماثلة لتجربة استخدام التطبيق عبر الهواتف الذكية.

خاصية نقل المكالمات وغرفة الانتظار لرفع المرونة والأمان 

قدمت المنصة خاصية "Call Transfer" الجديدة التي تسمح بنقل المكالمة الجارية بين الهاتف ونسخة الويب أو تطبيق سطح المكتب بسهولة ودون الحاجة إلى إنهاء الاتصال. وتهدف هذه الميزة إلى منح المستخدمين مرونة أعلى عند الاستمرار في المكالمة أثناء الانتقال بين الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وأضافت الشركة ميزة "Waiting Room" للمكالمات الجماعية عبر الروابط، والتي تتيح لمُنظم الاجتماع الموافقة على المشاركين قبل دخولهم، مما يرفع مستوى الخصوصية والتحكم في الاجتماعات.

تحسينات جودة الصورة وعزل الضوضاء الصوتية 

أطلقت واتساب ميزة "QuickHD" لرفع جودة الفيديو إلى دقة HD منذ اللحظة الأولى للمكالمة وتقليل زمن معالجة الصورة. ولتحسين الأداء الصوتي، وفرت الشركة ميزة "Noise Suppression" لتقليل الضوضاء المحيطة ونقل الصوت بوضوح، امتداداً لميزات Voice Isolation وWide Spectrum المتاحة على هواتف آيفون.

وتعزز هذه التحديثات حضور المنصة في منافسة خدمات الاتصالات والاجتماعات الافتراضية مثل Zoom وGoogle Meet، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون على المتصفح لفترات طويلة.

تصريحات قيادات ميتا واستعراض الميزة عبر المتصفح 

نشر كونال شاه، رئيس تطبيق واتساب في شركة ميتا، لقطة شاشة تجمعه في مكالمة فيديو مع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عبر متصفح جوجل كروم لتأكيد عمل الميزة ميدانياً.

وقال كونال شاه في منشور عبر منصة X: "أصبحت مكالمات واتساب تعمل الآن في متصفحك. أخيرًا، أصبحت علامات تبويب كروم الـ47 المفتوحة لديك تضم أشخاصًا مفيدين بالفعل"، مشيراً إلى اكتمال تجربة الاتصال المباشر عبر الويب.

WhatsApp Web واتساب WhatsApp Meta

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

استهلاك الكهرباء

أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

بالصور

بألوان زاهية .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة على الشاطئ

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

مكمل غذائي يبطئ الشيخوخة ويعزز هرمون التستوستيرون.. دراسة تكشف

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة
مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة
مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

وصفة سريعة للعشاء .. حضري بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

السجائر الإلكترونية تضر باللياقة البدنية.. وتحذيرات خاصة للشباب

الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد