بعد طول انتظار.. واتساب يطلق ميزة جديدة ستفيد ملايين المستحدمين

أطلقت منصة "واتساب" (WhatsApp) المملوكة لشركة "ميتا" (Meta) تحديثاً جديداً أتاح رسمياً إجراء واستقبال المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة عبر متصفح "واتساب ويب" (WhatsApp Web)، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق سطح المكتب أو استخدام الهواتف الذكية أثناء العمل.

ميزات المكالمات المباشرة عبر متصفح الإنترنت

أفادت الشركة بأن الميزة أصبحت متاحة تدريجياً لجميع المستخدمين بعد إنهاء مرحلة الاختبارات، لتسمح بإجراء المكالمات الفردية والجماعية مباشرة من متصفح الإنترنت. ويتضمن التحديث الشامل إتاحة ميزات مشاركة الشاشة أثناء المكالمات، والتفاعل بالرموز التعبيرية، وتوفير تبويب مخصص يضم سجل الاتصالات وجهات الاتصال المفضلة.

وأكدت واتساب أن جميع المكالمات عبر الويب تتمتع بالتشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، وتستمر بشكل مجاني ودون أي حد زمني، مماثلة لتجربة استخدام التطبيق عبر الهواتف الذكية.

خاصية نقل المكالمات وغرفة الانتظار لرفع المرونة والأمان

قدمت المنصة خاصية "Call Transfer" الجديدة التي تسمح بنقل المكالمة الجارية بين الهاتف ونسخة الويب أو تطبيق سطح المكتب بسهولة ودون الحاجة إلى إنهاء الاتصال. وتهدف هذه الميزة إلى منح المستخدمين مرونة أعلى عند الاستمرار في المكالمة أثناء الانتقال بين الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وأضافت الشركة ميزة "Waiting Room" للمكالمات الجماعية عبر الروابط، والتي تتيح لمُنظم الاجتماع الموافقة على المشاركين قبل دخولهم، مما يرفع مستوى الخصوصية والتحكم في الاجتماعات.

تحسينات جودة الصورة وعزل الضوضاء الصوتية

أطلقت واتساب ميزة "QuickHD" لرفع جودة الفيديو إلى دقة HD منذ اللحظة الأولى للمكالمة وتقليل زمن معالجة الصورة. ولتحسين الأداء الصوتي، وفرت الشركة ميزة "Noise Suppression" لتقليل الضوضاء المحيطة ونقل الصوت بوضوح، امتداداً لميزات Voice Isolation وWide Spectrum المتاحة على هواتف آيفون.

وتعزز هذه التحديثات حضور المنصة في منافسة خدمات الاتصالات والاجتماعات الافتراضية مثل Zoom وGoogle Meet، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون على المتصفح لفترات طويلة.

تصريحات قيادات ميتا واستعراض الميزة عبر المتصفح

نشر كونال شاه، رئيس تطبيق واتساب في شركة ميتا، لقطة شاشة تجمعه في مكالمة فيديو مع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عبر متصفح جوجل كروم لتأكيد عمل الميزة ميدانياً.

وقال كونال شاه في منشور عبر منصة X: "أصبحت مكالمات واتساب تعمل الآن في متصفحك. أخيرًا، أصبحت علامات تبويب كروم الـ47 المفتوحة لديك تضم أشخاصًا مفيدين بالفعل"، مشيراً إلى اكتمال تجربة الاتصال المباشر عبر الويب.