واتساب يفاجئ الملايين.. تحديث ضخم يمنح المستخدمين مزايا طالما انتظروها

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، المملوكة لشركة ميتا، عن إطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة الخاصة بخدمات المكالمات الصوتية والمرئية، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وجعلها أكثر سلاسة وذكاء وأمانا.

وأكدت واتساب أن المزايا الخمس الجديدة ستبدأ بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة، في ظل اعتماد مليارات الأشخاص على التطبيق لإجراء المكالمات اليومية.

5 مزايا جديدة لتحسين الصوت والفيديو

قالت واتساب في بيان رسمي: “سواء كنت تستخدم هاتفك أو جهاز الكمبيوتر أو تنتقل بينهما، فإن إجراء المكالمات عبر واتساب يتم بسهولة وبخصوصية، واليوم نقدم ميزات جديدة تجعل هذه التجربة أفضل بغض النظر عن مكان وجودك أو الجهاز الذي تستخدمه”.

إجراء المكالمات عبر المتصفح

أبرز الإضافات الجديدة هي ميزة Web Calling، التي تتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية، سواء الفردية أو الجماعية، مباشرة عبر واتساب ويب دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق سطح المكتب.

وأوضحت الشركة أن هذه الميزة ستكون مفيدة للطلاب الذين يستخدمون أجهزة مشتركة، أو الموظفين الذين لا تسمح لهم أجهزة العمل بتثبيت التطبيقات، إضافة إلى المستخدمين الذين يفضلون العمل عبر المتصفح.

كما سيحصل مستخدمو واتساب ويب على مزايا كانت متوفرة سابقا في تطبيقات الهاتف وسطح المكتب، مثل مشاركة الشاشة، والتفاعل باستخدام الرموز التعبيرية، بالإضافة إلى تبويب مخصص للمكالمات يعرض أحدث الاتصالات وجهات الاتصال المفضلة.

واتساب

نقل المكالمات بين الأجهزة

ومن بين التحديثات الجديدة أيضا ميزة Call Transfer، التي تسمح بنقل المكالمة الجماعية الجارية من الهاتف الذكي إلى الكمبيوتر المحمول أو المكتبي دون انقطاع الاتصال، ما يوفر تجربة أكثر مرونة أثناء التنقل بين الأجهزة.

غرفة انتظار للمكالمات الجماعية

وأضافت واتساب ميزة Waiting Room التي تمنح منظمي المكالمات الجماعية تحكما أكبر في المشاركين.

فعند إنشاء رابط مكالمة، يمكن للمضيف تفعيل خيار "يتطلب موافقة للانضمام"، ليتم وضع جميع المستخدمين الذين يدخلون عبر الرابط في غرفة انتظار افتراضية، إلى أن يسمح لهم المضيف بالانضمام إلى المكالمة.

تحسين جودة الفيديو والصوت

وشملت التحديثات أيضا ميزتين جديدتين لتحسين جودة المكالمات، الأولى هي QuickHD، التي توفر فيديو عالي الدقة خلال الثواني الأولى من الاتصال، ما يمنح صورة أكثر وضوحا بسرعة.

أما الثانية فهي Noise Suppression، وهي تقنية لعزل الضوضاء المحيطة، تساعد على تقليل الأصوات الخلفية وتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات، سواء كان المستخدم في مقهى مزدحم أو شارع صاخب أو مكتب مليء بالضجيج. كما يمكن تشغيل الميزة أو إيقافها في أي وقت من إعدادات المكالمة.

وأكدت واتساب أن جميع هذه المزايا بدأت بالفعل في الوصول تدريجيا للمستخدمين، على أن تصبح متاحة عالميا خلال الفترة المقبلة.