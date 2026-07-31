قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق القبول بالجامعات 2026.. أدلة إرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة
مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم مروع بالتجمع الخامس
واتساب يفاجئ الملايين.. تحديث ضخم يمنح المستخدمين مزايا طالما انتظروها
وداعًا لأنابيب البوتاجاز.. خطة حكومية لتوصيل الغاز إلى 75% من قرى مصر
لغز البقعة الحمراء.. لماذا تبدو أفريقيا وكأنها تحترق من الفضاء؟
وزير الخارجية لـ رئيس الصومال يجدد رفض مصر أي انتهاك لسيادة ووحدة بلاده
نقابات تعلن دعمها للدولة عقب حادث دمياط.. وتؤكد: الاصطفاف خلف القيادة السياسية
دبلوماسيون سابقون : شفافية التعامل مع حادث دمياط تعزز الثقة بمؤسسات الدولة وتؤكد التكاتف الوطني لحماية الأمن القومي
لو هتسافر.. السرعات المقررة على الطرق الصحراوية والساحليه لتجنب الرادارات
جديد في الزمالك.. حسم أزمة وكيل بيزيرا وتشكيل الجهاز الفني وصرف المستحقات
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟
قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يفاجئ الملايين.. تحديث ضخم يمنح المستخدمين مزايا طالما انتظروها

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، المملوكة لشركة ميتا، عن إطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة الخاصة بخدمات المكالمات الصوتية والمرئية، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وجعلها أكثر سلاسة وذكاء وأمانا.

وأكدت واتساب أن المزايا الخمس الجديدة ستبدأ بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة، في ظل اعتماد مليارات الأشخاص على التطبيق لإجراء المكالمات اليومية.

5 مزايا جديدة لتحسين الصوت والفيديو

قالت واتساب في بيان رسمي: “سواء كنت تستخدم هاتفك أو جهاز الكمبيوتر أو تنتقل بينهما، فإن إجراء المكالمات عبر واتساب يتم بسهولة وبخصوصية، واليوم نقدم ميزات جديدة تجعل هذه التجربة أفضل بغض النظر عن مكان وجودك أو الجهاز الذي تستخدمه”.

إجراء المكالمات عبر المتصفح

أبرز الإضافات الجديدة هي ميزة Web Calling، التي تتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية، سواء الفردية أو الجماعية، مباشرة عبر واتساب ويب دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق سطح المكتب.

وأوضحت الشركة أن هذه الميزة ستكون مفيدة للطلاب الذين يستخدمون أجهزة مشتركة، أو الموظفين الذين لا تسمح لهم أجهزة العمل بتثبيت التطبيقات، إضافة إلى المستخدمين الذين يفضلون العمل عبر المتصفح.

كما سيحصل مستخدمو واتساب ويب على مزايا كانت متوفرة سابقا في تطبيقات الهاتف وسطح المكتب، مثل مشاركة الشاشة، والتفاعل باستخدام الرموز التعبيرية، بالإضافة إلى تبويب مخصص للمكالمات يعرض أحدث الاتصالات وجهات الاتصال المفضلة.

واتساب

نقل المكالمات بين الأجهزة

ومن بين التحديثات الجديدة أيضا ميزة Call Transfer، التي تسمح بنقل المكالمة الجماعية الجارية من الهاتف الذكي إلى الكمبيوتر المحمول أو المكتبي دون انقطاع الاتصال، ما يوفر تجربة أكثر مرونة أثناء التنقل بين الأجهزة.

غرفة انتظار للمكالمات الجماعية

وأضافت واتساب ميزة Waiting Room التي تمنح منظمي المكالمات الجماعية تحكما أكبر في المشاركين.

فعند إنشاء رابط مكالمة، يمكن للمضيف تفعيل خيار "يتطلب موافقة للانضمام"، ليتم وضع جميع المستخدمين الذين يدخلون عبر الرابط في غرفة انتظار افتراضية، إلى أن يسمح لهم المضيف بالانضمام إلى المكالمة.

تحسين جودة الفيديو والصوت

وشملت التحديثات أيضا ميزتين جديدتين لتحسين جودة المكالمات، الأولى هي QuickHD، التي توفر فيديو عالي الدقة خلال الثواني الأولى من الاتصال، ما يمنح صورة أكثر وضوحا بسرعة.

أما الثانية فهي Noise Suppression، وهي تقنية لعزل الضوضاء المحيطة، تساعد على تقليل الأصوات الخلفية وتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات، سواء كان المستخدم في مقهى مزدحم أو شارع صاخب أو مكتب مليء بالضجيج. كما يمكن تشغيل الميزة أو إيقافها في أي وقت من إعدادات المكالمة.

وأكدت واتساب أن جميع هذه المزايا بدأت بالفعل في الوصول تدريجيا للمستخدمين، على أن تصبح متاحة عالميا خلال الفترة المقبلة.

تحديث واتساب WhatsApp مزايا واتساب الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

امام عاشور

10 ملايين دولار| عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور والأهلي يحدد شروطه

الأرجنتين

7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

بالصور

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد