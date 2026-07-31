نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية والبيئة.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 199 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (24 : 30 يوليو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*السبت 25 يوليو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعاً لاستعراض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية ومخرجات مشروع “جرين شرم”، والفرص الاستثمارية المقترحة بالمحمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية المصرية وفق رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها بصورة مستدامة.

كما تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على 4 أحياء بمحافظة القاهرة شملت حدائق القبة والزيتون والمعادي والبساتين، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد منهم للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم في إطار القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإتخاد كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجى والحياة البرية، شنت الوزارة من خلال قطاع حماية الطبيعة حملة مكبرة على أسواق ديانا بالقاهرة لضبط كافة أشكال الممارسات غير المشروعة فى الكائنات البرية.

*الأحد 26 يوليو 2026:*

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة يرافقها الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية بافتتاح 4 مراكز تكنولوجية مطورة تم إنشاؤها في عدد من الوحدات المحلية لمركزي طوخ والقناطر الخيرية، وذلك بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمشاركة المجتمعية لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقليوبية للارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين وتقريب تلك الخدمات لهم .

كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منطقة العكرشة الصناعية بمحافظة القليوبية لتفقد الوضع الحالي للأنشطة الصناعية بالمنطقة، والتي تعتبر منطقة صناعية غير مخططة تتسم بتداخل الأنشطة الصناعية مع الكتل السكنية والأراضي الزراعية وتمتد على مساحة ٤٩٤ فدان.

*الاثنين 27 يوليو 2026*

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا شاملاً حول حصاد أعمال منظومة التدريب بالوزارة، يرصد بالتفصيل كافة الإنجازات والمبادرات المحققة خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى 30 يونيو 2026، والذي كشف عن تحقيق كافة المستهدفات بخطه تطوير المنظومة التدريبية التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2024 لإحداث نقلة نوعية في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتطوير البنية التحتية والمحتوى المعرفي لمركز التنمية المحلية بسقارة، ليتوج ذلك بالحصول على الاعتماد القومي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإنشاء دار نشر، وبناء الحقائب التدريبية بمعايير علمية، وتطوير مجلة علمية محكمة، وإصدار بحوث وأوراق سياسات بالتحديات وفرص المحليات، والتأهيل المشترك مع المؤسسات الأكاديمية المصرية المعتمدة بالدولة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن نتائج أعمال الموجة رقم (29) لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء بمراحلها الثلاث، والتي نفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، حيث تم إزالة 42 ألف حالة تعدٍ ومخالفة بجميع المحافظات واسترداد مساحات واسعة من أراضي الدولة والزراعة.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسمياً عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، وذلك بالشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية للتيسير على المواطنين من أصحاب المحال العامة .

*الثلاثاء 28 يوليو 2026*

عقدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إطلاق أول مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة تحت عنوان "رؤى محلية"، والتي تصدر عن دار نشر مركز التنمية المحلية بسقارة، الذراع التدريبي للوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات والدراسات والبحث العلمي.

*الأربعاء 29 يوليو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إجتماعاً مع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ، والدكتور هشام عثمان ممثل البنك الدولى فى مصر لمناقشة سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية وخطط التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بمشروعات المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح جهود قطاع حماية الطبيعة ووحدة حماية الحياة البرية بالوزارة في إعادة إطلاق ثلاثة تماسيح نيلية وعشرة من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بمحافظة أسوان، وذلك عقب الانتهاء من برامج الرعاية الطبية وإعادة التأهيل التي خضعت لها، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية ومواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة و وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، بهدف تنفيذ برامج مشتركة للتنمية المجتمعية والتدريب الحرفي وريادة الأعمال بالقرى الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة، والحد من مسببات الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل تنموية حقيقية.

*الخميس 30 يوليو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وذلك لمتابعة جهود تحسين مستوى النظافة، والموقف التنفيذي لعملية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، الجلسة التشاورية الأولى لمناقشة إعداد منظومة المسؤولية الممتدة للمنتِج لبطاريات الليثيوم الملحقة أو المستخدمة فى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك بالمقر الثقافى البيئى بيت القاهرة بالفسطاط.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ بمقرها في مدينة العلمين؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المختلفة.