في الذكرى الـ38 لرهبنته.. البابا تواضروس يواصل مسيرة الخدمة والمحبة والقيادة الروحية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالذكرى الثامنة والثلاثين لرهبنة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهي مناسبة تستعيد فيها الكنيسة بداية المسيرة الرهبانية لقداسته، التي انطلقت عام 1988 بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، قبل أن تتواصل في محطات متعددة من الخدمة والرعاية حتى جلوسه على الكرسي المرقسي.

مسيرة رهبانية وروحية

وبهذه المناسبة، توالت كلمات التهنئة التي عبّرت عن محبة أبناء الكنيسة وتقديرهم لقداسته، متمنين له دوام الصحة والقوة، وأن يبارك الله خدمته ويعضده في قيادة الكنيسة، واستكمال رسالته الرعوية والروحية.

ويُعد البابا تواضروس الثاني من أبرز الشخصيات الكنسية في العصر الحديث، إذ تميزت خدمته بالاهتمام بالرعاية الروحية، وتنظيم العمل الكنسي، ودعم التعليم والخدمة، إلى جانب تعزيز الحوار والانفتاح مع مختلف الكنائس والمؤسسات، محليًا ودوليًا.

وتجسد الذكرى السنوية للرهبنة قيمة الدعوة الرهبانية التي تقوم على حياة الصلاة والنسك والطاعة، والتي كانت ولا تزال الأساس الذي انطلقت منه مسيرة قداسة البابا تواضروس الثاني في خدمة الكنيسة والوطن، ليواصل أداء رسالته بروح الأبوة والمحبة، سائلين الله أن يمنحه سنوات عديدة مملوءة بالسلام والصحة، وأن يحفظ الكنيسة في ظل رعايته.