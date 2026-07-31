عرض البؤساء لفرقة ابدأ حلمك بالمهرجان القومي للمسرح

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة العرض المسرحي "البؤساء" على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

العرض لفرقة "ابدأ حلمك" بكفر الشيخ، عن رواية فيكتور هوجو، دراماتورج وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه حول سجين يحاول الهروب مرات عديدة بحثا عن حريته، وتتعنت السلطة تجاهه، حتى تندلع الثورة من أجل الحرية والعدالة، فتمنحه فرصة لإظهار معدنه الحقيقي وقدرته على قيادة الثوار نحو التحرر.

شهد العرض الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج د. عادل عبده، مدير المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة المخرج خالد جلال، وعضوية الدكتورة أحلام يونس، الفنانة عايدة فهمي، ومهندس الديكور عمرو عبد الله، المخرج محمد زكي، الموسيقار محمود طلعت، والناقد أحمد أبو العلا. وحضر العرض سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والفنان الدكتور علاء قوقة.

وأعرب المخرج إبراهيم الفقي، عن سعادته بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في المهرجان، مؤكدا أن التواجد ضمن فعاليات المهرجان يمثل مصدر فخر كبير له وللفريق، ويمنحه دافعا لتقديم الأفضل.

وأشار إلى أنه حرص على مراجعة تفاصيل العمل، وتطوير مختلف عناصره، من ديكور وملابس وماكياج وغيرها، لتقديمه برؤية جديدة تليق بمستوى المهرجان، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله فريق العمل، ومؤكدا أن ما تحقق من نجاح هو ثمرة الإخلاص والتعاون.

وحظي العرض المسرحي بإشادة من الجمهور، حيث وصفه عمرو محمد بأنه تجربة مسرحية مميزة، مؤكدا أن عناصره الفنية جاءت متكاملة، بما جعله عرضا ممتعا ومؤثرا.

كما أبدت سارة سامي إعجابها الشديد بالعرض، مؤكدة أن جميع عناصره الفنية جاءت على مستوى متميز، كما أن الديكور أسهم في تقديم رؤية بصرية دعمت الأحداث الدرامية.

"البؤساء" تمثيل: عبد اللطيف وجدي، عبد الرحمن العراقي، مالك عبد المنصف، محمد وائل، أحمد كمال، أحمد جمعة، عمرو عادل، محمد أسامة، صبري محمد، زياد عادل، محمود متولي، نور الدين القصاص، إبراهيم رزق، فارس محمود، عبد الله دامش، هند شعبان، روفان ماجد، فاطمة محمد، أميمة الفقي، مريم جمعة، حبيبة عادل، يمنى رضا، وساندي الصفناوي.

وشارك في فريق "الجواكر": أحمد صبحي، أحمد الصعيدي، عبد الرحمن النبراوي، محمد مجدي، محمود سعد، مهند إبراهيم، أنس المهدي، أحمد نصار، طه حمدي، مهاب أحمد، محمود بركات، ومحمد وائل، جودي البشبشي، عهد طاهر، ريم أسامة، وهيا أحمد.

أشعار وديكور وملابس إبراهيم الفقي، مصحح لغوي أحمد خالد فراج، ألحان وموسيقى تصويرية محمد حسين، تنفيذ موسيقي أحمد سليم، عازفون: مهند الجداري، مارك أسامة، محمد حسين، سمر خليفة، وعلي سالم، غناء: سليم رامي شهاب، أميرة حسام، حاتم جمعة، عبد الله أحمد، أمل نصر، أحمد المصري، أحمد إبراهيم، وشيماء محمد، تنفيذ ديكور مراد رامي، أحمد جمعة، أحمد كمال، ونور القصاص، إشراف على تنفيذ الديكور جون طارق، تنفيذ ملابس خالد علي، ومحمد أسامة، ماكياج مديحة يونس وهايدي صبري، تصميم إضاءة محمد عادل، تنفيذ إضاءة إبراهيم حسين، مساعدا المخرج مالك عبد المنصف ومحمد وائل، ومخرج منفذ محمد عادل.

"البؤساء" أول عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة المشاركة في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان، وهو من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ورشح للمهرجان بعد فوزه بجائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، ضمن ستة عروض تمثل الهيئة.

وتتواصل عروض الهيئة في المهرجان غدا السبت مع العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج أحمد عمارة، ويعرض في السادسة مساء على مسرح السامر.