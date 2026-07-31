قرار مفاجئ من أيمن بهجت قمر بعد انطلاقة نجله مع عمرو دياب

اعتذر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر لجميع المواقع الإخبارية والصحفيين الذين طلبوا إجراء لقاءات مع نجله أدهم، مؤكدا أنه يفضل عدم ظهوره الإعلامي المكثف في الوقت الحالي، رغم النجاح الذي حققه بعد تقديم بعد تقديم أول ألحانه مع الفنان عمرو دياب في أغنية «سلام كبير».

و كتب أيمن بهجت قمر عبرحسابه بموقع فيسبوك :بعتذر لكل المواقع والصحفيين اللي طالبين لقاءات مع أدهم ابني ،أدهم الحمد لله ربنا وفقه بالفرصة اللي أخدها مع صدور أول ألحانه مع الفنان عمرو دياب بأغنية سلام كبير بس الولد لسه قدامه كتير.

و تابع : واللي جاي أهم من اللي فات ومش هستهلكه في لقاءات وبرامج وهو لسة في بداية الطريق وشكراً لتفهم حضراتكم.

وكان قد تحدث الملحن الشاب أدهم أيمن بهجت قمر عن بداية مشواره الفني، كاشفًا أن أغنية «سلام كبير» مع النجم عمرو دياب كانت أول عمل رسمي يخرج إلى النور، مؤكدًا أن التعاون مع الهضبة في بداية مسيرته يمثل محطة استثنائية بالنسبة له.

وأوضح أدهم، خلال استضافته في برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن تعارف عمرو دياب على موهبته جاء خلال إفطار رمضاني نظمه والده، الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، حيث أتيحت له فرصة تقديم إحدى أغنياته أمام الهضبة.

وأشار إلى أنه لم يعرض وقتها أغنية «سلام كبير»، وإنما قدم أغنية أخرى بعنوان «الشخص الغلط»، من كلماته وألحانه، والتي لفتت انتباه عمرو دياب وكانت بداية التعارف الفني بينهما، قبل أن يجمعهما التعاون لاحقًا في أغنية «سلام كبير»

وتابع: «بعد ما كتبت «سلام كبير»، بابا بعتها للهضبة عمرو دياب.»