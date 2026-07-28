أيمن بهجت قمر: أبويا كتب 3 أغاني بس وكان عاملهم صحوبية كده

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر أن والده، الكاتب المسرحي الكبير بهجت قمر، الذي تربى في كنفه، كان أحد أبرز كتاب المسرح في مصر، وقدم أعمالًا خالدة مثل «ريا وسكينة»، و«العيال كبرت»، و«شارع محمد علي»، و«عشان خاطر عيونك»، و«أنا فين وإنتي فين»، لكنه لم يتجه إلى كتابة الأغاني إلا في نطاق محدود.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار": "عمل ثلاث أغنيات فقط، وكان عاملهم صحوبية، مكنش مهتم بالمجال، عمل فقط ثلاث أغنيات للطيفة، وبليغ حمدي، وأحمد عدوية."

وكشف عن أبيات شعر كتبها والده عبّر فيها عن أمنيته في خوض تجربة كتابة الأغاني، جاء فيها: "لو كنت كتبت أغنية من عام حاجة وخمسين، مكنتش هحتاج لمرمة، ولا أجري ورا عرابين، ولا نجمة نصاعة في عينها تقول فين المضامين، وأداء علني بيتفرّق."



ولفت إلى أن هذه الأبيات تعكس أمنية والده في خوض مجال الشعر الغنائي، قائلاً: "تقريبًا كان بيحلم يصنع اللي أنا عملته، لأن كتابة الشعر الغنائي أيسر وأسهل من الكتابة المسرحية، اللي فيها مشقة كبيرة، سواء في تعديل السيناريوهات أو غيرها."