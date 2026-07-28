أيمن بهجت قمر عن مشواره الفني: أخدت السلم درجة درجة لحد ما وصلت للنجاح والشهرة

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر ، أن رحلته الفنية، الممتدة على مدار 33 عامًا، شهدت غزارة في الإنتاج الغنائي وكتابة تترات الأعمال الفنية، مؤكدًا أنها مسيرة يفتخر بها.



وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، أن أول أغنية قام بتسجيلها كانت بعنوان "غصن البان"، لكنها لم ترَ النور، كما شارك بعد ذلك في تجربة مع إحدى الفرق الغنائية الهابطة التي لم يُكتب لها النجاح، ولم تُطرح أعمالها أيضًا، مشيرًا إلى أن بدايته الحقيقية جاءت عام 1993 من خلال تعاونه مع المطرب فارس، قبل أن تتوالى أعماله مع عدد كبير من نجوم الغناء.



وأضاف: "أول مرة كنت نازل مع مطرب غير معروف اسمه عاطف أبو النصر، وكانت أول مرة اشوف إسمي على كوفر شريط، وكانت الفترة دي فيها مغنيين كتير ماحققوش الشهرة."



واستعاد أيمن بهجت قمر ذكريات تلك اللحظة، قائلًا: "أول مرة أشوف اسمي على كوفر شريط، كنت مش قادر أنام من الفرحة، مع المطرب غير المعروف عاطف أبو النصر."



وتابع: "كان عندي وقتها 18 سنة."



ولفت إلى أن عمره وقت البدايات يكاد يتطابق مع عمر نجله أدهم، الذي شارك مؤخرًا كملحن في أغنية "سلام كبير" ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد، قائلًا: "أنا بدأت مع عاطف أبو النصر وكان سني 18 سنة، وأول أغنية حقيقية كانت وأنا عندي 19 سنة، بينما نجلي أدهم بدأ وهو عنده 17 سنة، وده الفارق بين البدايتين."



وأكد أن مشواره الفني لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء بعد رحلة طويلة من الاجتهاد والتدرج، مختتمًا: "أخدت السلم درجة درجة، وخطوة خطوة، لحد ما وصلت للنجاح والشهرة."