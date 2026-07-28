السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت نفطية .. وتؤكد حقها في الرد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي نجحت خلال الساعات الماضية في اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الهجوم نفذ بواسطة مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، متهما "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران" بالوقوف وراء هذه العملية.

وأكد المالكي أن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مشدداً على أن الرياض تحتفظ أيضاً بحق الرد على هذه الهجمات في الزمان والمكان اللذين تراهما مناسبين.