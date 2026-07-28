بايرن ميونيخ يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضم أوليسي

نفى كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، وجود أي اتصالات من جانب ريال مدريد بشأن التعاقد مع الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب الفريق البافاري، خلال الفترة المقبلة.

وقال دريسن في تصريحات صحفية:"لم يكن هناك أي تواصل على الإطلاق من ريال مدريد، لا اتصالات، ولا خطابات، ولا فاكسات، ولا حتى رسائل بريد إلكتروني".

وأضاف: "من المذهل ما يمكن أن تنشره الصحافة، بينما أنت تعرف الحقيقة بنفسك، إنه أمر يثير الدهشة".

وأكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أن أوليسي ما زال مرتبطًا بعقد مع النادي، حيث يتبقى في عقده ثلاث سنوات، مشددًا على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم أوليسي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، إلا أن إدارة بايرن نفت وجود أي مفاوضات رسمية بشأن اللاعب.