ابن الوز عوام.. أدهم أيمن بهجت قمر: شرف كبير أن يكون أول ألحاني مع عمرو دياب

عبر أدهم أيمن بهجت قمر عن سعادته الكبيرة بمشاركته في ألبوم النجم عمرو دياب الجديد "حبيتِك"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مشواره في عالم التلحين، وأنه يشعر بفخر كبير لكون أول ألحانه يأتي بصوت الهضبة.

وكتب أدهم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "شرف كبير جدًا ليا إن تكون أول أغنية في مشواري تبقى مع الفنان الكبير عمرو دياب.. وكمان بشكره جدًا جدًا على اكتشافه ليا، وإنه اداني فرصة كبيرة زي دي.. وشرف كبير ليا إن أول أغنية من ألحاني تبقى كلمات الأستاذ أيمن بهجت قمر، وتوزيع الأستاذ أحمد إبراهيم، ومكس وماستر الأستاذ أمير محروس.. ولسه اللي جاي كتير بإذن الله".

ويشهد ألبوم "حبيتِك" ظهور أدهم أيمن بهجت قمر لأول مرة كملحن من خلال أغنية "سلام كبير"، التي تحمل كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر أمير محروس، في واحدة من أبرز مفاجآت الألبوم.

وكان عمرو دياب قد طرح ألبومه الجديد "حبيتِك" عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية وقناته الرسمية على "يوتيوب"، بالتعاون مع سوني ميوزيك، ليواصل تقديم أعمال تجمع بين كبار صناع الموسيقى والمواهب الشابة.