قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

زعم جروب شاومينج على تليجرام ، أنه تم الإتفاق مع أحد الموظفين داخل كنترول الثانوية العامة للتلاعب في مجاميع الطلاب ورفعها قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 ، وقال : سيتم إضافة نسبة تبدأ من 40% لحد اقصى 97% “عشان تختار المجموع الي يناسبك والكليه الي نفسك فيها”

وأضاف شاومينج : التعديل يتم داخل الكنترول ، مشيراً إلى توفير أكثر من وسيلة آمنة لتعديل الدرجات للطلاب بدون اي ضرر



نتيجة الثانوية العامة 2026 .. حقيقة التلاعب في الدرجات والمجاميع بالكنترولات

من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء هذه الرسائل المتداولة على جروبات الغش على تليجرام وفيس بوك ، ونافية تماما قدرة أي شخص على اختراق كنترولات الثانوية العامة 2026 ، وتعديل درجات الطلاب لرفعها أو رفع المجموع الكلي في كنترولات الثانوية العامة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كنترولات الثانوية العامة 2026 مؤمنة تأمينا مشددا وأعمال التصحيح تتم إلكترونيا في سرية ونزاهة تامة ، ولا مجال نهائيا لقيام أحد بالتلاعب في الدرجات قبل إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، مشددا على أن مثل هذه الرسائل هي محاولة معتادة من جروبات الغش للتربح وجمع الأموال والنصب على الطلاب واستغلال توترهم من نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. آخر أخبارها و مؤشراتها

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره آخر أخبار ومؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 ، والتي تتمثل فيما يلي :



- انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من تصحيح 6 مواد وهي ( الدين والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية و اللغة العربية و الكيمياء والجغرافيا )

تم الإنتهاء أيضا من تصحيح الأسئلة المقالية بجميع مواد الثانوية العامة

المؤشرات الأولى تؤكد ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2026

عدد كبير من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد في نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 سوف تعلن خلال أيام

رابط نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration

يمكنك الآن تسجيل بياناتك على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

رجحت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم ، أن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، نهاية شهر يوليو الجاري ، أو أول أغسطس على أقصى تقدير

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، سيحسم بشكل رسمي ونهائي خلال أيام بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في كنترولات الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد أن هناك تعليمات بعدم استعجال أعمال كنترولات الثانوية العامة 2026 لضمان دقة التصحيح وحصول كل طالب على حقه كاملا قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026