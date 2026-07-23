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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يوضح حقيقة الضرائب ورخصة الأندية للمشاركة الأفريقية: الجهل وحش.. افهموا قبل الفتي

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار بشأن رخصة الأندية للمشاركة في البطولات القارية، مؤكدًا أن هناك خلطًا بين الضرائب الخاصة بفريق كرة القدم ومستحقات النادي الاجتماعي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "الجهل وحش.. هناك فرق بين الضرائب على فريق الكرة وليس على نادي اجتماعي وعنده 22 لعبة".

وأوضح أن رخصة المشاركة في البطولات ترتبط فقط بكل ما يخص فريق كرة القدم وميزانيته، ولا تشمل مصروفات النادي الاجتماعي أو فروعه أو فواتير الكهرباء والمياه الخاصة به، مشددًا على أن تلك المستحقات تُعد حقًا للدولة وليست من اختصاص لجنة التراخيص.

وأضاف: "افهموا اللوائح قبل الفتي، وفي النهاية اسمها رخصة فريق الكرة للمشاركة في البطولات".

وأشار الغندور إلى أن الأندية يمكنها جدولة المستحقات المالية المستحقة عليها وفقًا للإجراءات القانونية، موضحًا أن الجهة صاحبة الشأن هي المسؤولة عن تنظيم ذلك، مثلما تختلف عقود الرعاية من نادٍ لآخر بحسب قدراته المالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة حصول الدولة واتحاد الكرة على جميع الحقوق المالية المستحقة الناتجة عن العقود الحقيقية، مؤكدًا أن لكل نادٍ ظروفه وإمكاناته المالية التي تحدد حجم إيراداته ومصروفاته.

خالد الغندور رخصة المشاركة الضرائب

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