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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يجدد اهتمامه بالمدافع إيمريك لابورت

لابورت
لابورت
عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن بدأ نادي برشلونة المفاوضات من جديد لضم المدافع الإسباني إيمريك لابورت خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب تقرير لصحيفة سبورت فإن اسم المدافع الدولي الإسباني إيمريك لابورت ظهر مجدداً على طاولة إدارة برشلونة لتعزيز خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ويرى نادي برشلونة ضرورة الاستفادة من مستويات لابورت الممتازة التي قدمها في بطولة كأس العالم إلى جانب باو كوبارسي.

خاض لابورت تجربة مع نادي النصر السعودي قبل العوده لنادي أتليتك بلباو في سبتمبر 2025 ليظهر رفقة منتخب إسبانيا بالمونديال

لعب لابورت صاحب ال32 عاما في أتليتك بلباو وتدرج في قطاع الناشئين حتى وصل للفريق الأول وبعدها انضم لنادي مانشستر سيتي ثم النصر السعودي قبل العودة لبيته .

ويحاول نادي برشلونة بكل قوة إنهاء صفقة المدافع الدولي المتألق مع الماتادور للاستفاده من خدماته وتكوين خط دفاع صلب على نهج المنتخب في المونديال.

نادي برشلونة إيمريك لابورت برشلونة منتخب إسبانيا كأس العالم

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