لتعزيز التعاون مع مصر.. سفارة إسبانيا بالقاهرة تستضيف فعالية اقتصادية

كتبت - دعاء محمد

نظمت السفارة الإسبانية بالقاهرة، فعالية اقتصادية لتعزيز التعاون التجاري واللوجستي بين إسبانيا ومصر وجمع الحدث ممثلين عن ميناء كاستيون الإسباني (PortCastelló) ، لبحث فرص جديدة للتعاون في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتجارة الثنائية.



ونظمت سفارة إسبانيا في القاهرة زيارة البعثة التجارية إلى القاهرة والإسكندرية لوفد أعمال من ميناء كاستيون.

و يهدف هذا الحدث الاقتصادي الي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر و إسبانيا ،واستعراض الفرص المتاحة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، إلى جانب التعريف بميناء كاستيون كشريك لوجستي استراتيجي لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض إنريكي بيريث دييجيث، المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا في القاهرة، تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإسبانيا، مشيرًا إلى النمو المستمر في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشهد اللقاء حضور كل من مانويل جارسيا، مدير ميناء كاستيون ورئيس مجلس الإدارة ، وروبين إيبانييث، رئيس هيئة ميناء كاستيون، وخواكين أندريس، مسؤول التدويل بغرفة تجارة كاستيون، إلى جانب أدولفو نوييرو رودريجيز، رئيس قطاع التطوير التجاري وتنمية الأعمال، وسوزانا سريا، المدير العام.

وعقد الوفد الإسباني أيضًا اجتماعات عمل ثنائية مع عدد من المصدرين المصريين، والجهات المعنية بالنقل البحري، ومقدمي الخدمات اللوجستية، لبحث فرص التعاون وتطوير الشراكات المستقبلية.

ويقع ميناء كاستيون في إقليم فالنسيا على ساحل البحر المتوسط، ويُعد أحد أهم الموانئ الإسبانية وأكثرها كفاءة من الناحية التشغيلية والاستراتيجية، إذ يتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 130 عامًا، ويُناوِل أكثر من 20 مليون طن من البضائع سنويًا، كما يرتبط بخطوط ملاحية مباشرة مع أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح المشاركون أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا يقترب من أربعة مليارات يورو،مؤكدين علي أهمية تعزيز الربط البحري والخدمات اللوجستية لدعم نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتجمع إسبانيا ومصر روابط تاريخية وحضارية راسخة تمتد لقرون، وقد تطورت هذه الروابط إلى علاقات وثيقة واستراتيجية تشمل مختلف المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية. ومع اقتراب حجم التبادل التجاري بين البلدين من أربعة مليارات يورو واستمرار نموه، أصبحت خدمات الربط البحري السريعة عنصرًا أساسيًا في دعم حركة التجارة الثنائية.



ويتمتع ميناء كاستيون بموقع يؤهله للإسهام في تنمية هذه التدفقات التجارية وتعزيز التعاون بين إسبانيا ومصر في مجالي النقل والخدمات اللوجستية.