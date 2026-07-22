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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
نهلة الشربيني

في إطار الاستعداد لأعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، تُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وعدم تأجيل الحجز إلى الأيام الأخيرة.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات متاح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للجدول الزمني المُعلن، مشيرًا إلى أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة واختيار موعد أداء الاختبار في الوقت المناسب، بما يضمن سهولة الإجراءات وعدم التعرض لضغط الأيام الأخيرة.

وأوضح أن التسجيل يتم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

ويستمر حتى الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، حيث لن يُتاح التسجيل بعد انتهاء الموعد المحدد.

كما أوضح أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة العاصمة.

كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة العاصمة.

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية الخاصة باختبارات القدرات عبر منصاتها الرسمية؛ لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على خطوات التسجيل وآليات أداء الاختبارات والإجابة عن أبرز الاستفسارات.

ودعت الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها عبر صفحات غير رسمية.

ويمكن متابعة جميع المعلومات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني واختبارات القدرات من خلال:

• فيسبوك: https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

• إنستجرام: https://www.instagram.com/mohesregypt

• إكس: https://x.com/Mohesregypt

• ثريدز: https://www.threads.net/@mohesregypt

• يوتيوب: https://www.youtube.com/@mohesregypt

• الموقع الإلكتروني: https://mohesr.gov.eg

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