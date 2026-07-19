جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2026

​أعلنت كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد صدور "دليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2026"، وذلك في إطار الدليل العام المعتمد الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

المواعيد المنظمة للاختبارات

وأكدت الكلية أن هذا الإعلان يأتي حرصًا من إدارة الجامعة والكلية على تعريف الطلاب المتقدمين وأولياء أمورهم بكافة الضوابط، الإجراءات، والمواعيد المنظمة للاختبارات لضمان تيسير السبل أمامهم.

وأشارت الكلية إلى أن التقديم والاختبارات تجرى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور رجب كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور خالد عبد الجابر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

مواعيد التسجيل والامتحانات

وأوضحت الكلية أن منظومة العمل بالاختبارات تسير وفقًا للمواعيد الزمنية التالية:

​التسجيل الإلكتروني: بدأ منذ أول أمس 17 يوليو 2026، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.

وتبدأ أعمال اختبارات القدرات فعليًا بمقر الكلية اعتبارًا من اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن والمنظم للمجموعات.