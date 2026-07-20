أخبار التوك شو| 400 جنيه للفرد من التموين.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. رئيس الجبل الأسود وحرمه يزوران المتحف الكبير

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

400 جنيه للفرد بهذه الفئات.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

يشهد ملف الدعم في مصر مرحلة جديدة من التطوير، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال دراسة التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر، وتقليل نسب الهدر داخل المنظومة، مع الحفاظ على قيمة الدعم المقدم للمواطنين.

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليست جديدة، وإنما تُعد دراسة مطروحة منذ نحو 10 سنوات، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو القضاء على الهدر الذي يحدث داخل منظومة الدعم العيني، وضمان وصول قيمة الدعم كاملة إلى المواطنين المستحقين.



رئيس جمهورية الجبل الأسود وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير

عرضت قناة أكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح أن ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود وحرمه قاما بزيارة إلى المتحف المصري الكبير.



الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين

يواصل الذهب جذب اهتمام المستثمرين والمواطنين باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط، في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الاثنين 20 يوليو يوليو 2026.



احذر الشبورة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

تحظى توقعات الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية باهتمام واسع من المواطنين، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال فترات مختلفة من العام.

وأكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الإثنين، مع سيطرة أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، ومائلة للحرارة رطبة خلال ساعات الليل.

الدواجن بـ 80 جنيهًا واللحمة الحمراء لم ترتفع جنيها.. مفاجأة للمواطنين

شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة تغيرات ملحوظة في أسعار المنتجات الغذائية، حيث سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا نسبيًا نتيجة زيادة المعروض واستقرار تكاليف الإنتاج، في حين حافظت أسعار اللحوم الحمراء على مستوياتها دون تغيرات كبيرة، مدعومة باستقرار عوامل العرض والطلب.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحمراء تشهد استقرارًا كبيرًا خلال العامين الأخيرين، مؤكدًا أن سعر كيلو اللحوم الحمراء لم يرتفع جنيهًا واحدًا خلال هذه الفترة.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الدواجن تُباع للمواطنين حاليًا بأقل من تكلفة إنتاجها، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن للمستهلك يسجل نحو 80 جنيهًا.

هل ترفع زيادة الأجور الأسعار؟.. خبير اقتصادي يجيب

تزامنًا مع تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات، تتجه الأنظار إلى انعكاسات هذه الخطوة على الأسواق والاقتصاد، وسط توقعات بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط حركة البيع والشراء.

وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات تمثل خطوة إيجابية لدعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أنها تسهم في زيادة الإنفاق داخل الأسواق، بما يعزز حركة التجارة ويحفز الاقتصاد.



6500 عينة إيجابية.. القومي لحقوق الإنسان يكشف تفاصيل ملف تعاطي المخدرات

تواصل الدولة جهودها لمواجهة تعاطي وإدمان المخدرات من خلال تنفيذ برامج توعوية وعلاجية، إلى جانب تطبيق الإجراءات القانونية التي تستهدف الحد من انتشار التعاطي، خاصة في بيئات العمل والقطاعات الحيوية.

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس عقد جلسة لمناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظفين بعد إجراء تحاليل لهم وثبوت إيجابية العينات.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 20 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.59 جنيه

سعر الشراء: 50.49 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.01 جنيه

سعر الشراء: 57.88 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.31 جنيه

سعر الشراء: 68.16 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.47 جنيه

سعر الشراء: 13.45 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.77 جنيه

سعر الشراء: 13.75 جنيه.

وليد جاب الله: زيادة الأجور تؤدي إلى انتعاش الأسواق وزيادة الإقبال على شراء السلع

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات تمثل خطوة إيجابية لدعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أنها تسهم في زيادة الإنفاق داخل الأسواق، بما يعزز حركة التجارة ويحفز الاقتصاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن حصول الموظفين وأصحاب المعاشات على الزيادات الجديدة ينعكس سريعًا على الأسواق من خلال زيادة الإقبال على شراء السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب قد يخلق فرصًا لزيادة الأسعار، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للحد من هذه الظاهرة، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق، والتوسع في المنافذ الحكومية والمعارض السلعية، وعلى رأسها معارض "أهلًا بالمدارس"، بما يوفر بدائل مناسبة للمواطنين ويسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار.