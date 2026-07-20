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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر الشبورة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

تحظى توقعات الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية باهتمام واسع من المواطنين، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال فترات مختلفة من العام.

وتواصل الهيئة إصدار نشراتها اليومية وتحذيراتها بشأن حالة الطقس، لتوفير معلومات دقيقة تساعد المواطنين على الاستعداد للظروف الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة. 

ويستعرض هذا التقرير أحدث توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

الطقس في مصر
الأرصاد 

وأكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الإثنين، مع سيطرة أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، ومائلة للحرارة رطبة خلال ساعات الليل.

شبورة صباحية ورياح على مناطق متفرقة

 

الأرصاد
الأرصاد 


وأوضح القياتي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و32 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و40 درجة بشمال الصعيد، بينما تصل إلى 45 درجة بجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد يثير الرمال والأتربة على مناطق حلايب وشلاتين.

وأشار إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر، مؤكدًا أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، فيما يصل ارتفاع الأمواج بخليج السويس إلى 2.25 متر.

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 38 40 26
العاصمة الجديدة 39 41 24
6 أكتوبر 38 40 24
بنها 38 40 25
دمنهور 36 38 24
وادي النطرون 38 40 24
كفر الشيخ 36 39 25
بلطيم 34 37 25
المنصورة 37 39 25
الزقازيق 38 40 26
شبين الكوم 37 39 25
طنطا 37 39 25
دمياط 33 37 25
بورسعيد 33 37 26
الإسماعيلية 39 41 24
السويس 38 40 25
العريش 36 40 22
رفح 35 38 21
رأس سدر 40 42 26
نخل 39 41 26
كاترين 34 36 22
الطور 39 41 25
طابا 37 40 24
شرم الشيخ 40 42 28
الغردقة 39 41 28
الإسكندرية 33 37 24
العلمين 31 34 23
مطروح 32 35 23
السلوم 34 37 22
سيوة 39 40 23
رأس غارب 38 40 27
سفاجا 39 41 28
مرسى علم 38 40 28
شلاتين 40 43 29
حلايب 35 38 29
أبو رماد 39 41 27
مرسى حميرة 39 42 28
أبرق 38 40 27
جبل علبة 38 40 27
رأس حدربة 35 38 29
الفيوم 39 41 25
بني سويف 39 41 25
المنيا 40 42 27
أسيوط 41 43 27
سوهاج 43 44 28
قنا 44 45 28
الأقصر 45 46 27
أسوان 45 46 28
الوادي الجديد 44 45 27
أبوسمبل 45 46 27

الأرصاد الجوية الأرصاد التقلبات الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

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