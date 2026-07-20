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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: رياح تلطف الأجواء ليلا وتكسر الموجة شديدة الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق بالبلاد، تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في مصر 

فيما يكون حالة الطقس اليوم، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار على مناطق من السواحل الشمالية، بينما يشهد الطقس خلال ساعات الليل، أجواء مائلة للبرودة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يشهد البحر المتوسط ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية : شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية شمالية غربية .

نشاط رياح يلطف الأجواء ليلا

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية .

وشهد الطقس اليوم، صباحا، شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا)على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

قالت هيئة الأرصاد، إن نشاط الرياح المتوقع اليوم، سوف يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، بينما قد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتشهد بعض شواطئ (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم) نشاط رياح مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة اليوم في مصر 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 38 40 26
العاصمة الجديدة 39 41 24
6 أكتوبر 38 40 24
بنها 38 40 25
دمنهور 36 38 24
وادي النطرون 38 40 24
كفر الشيخ 36 39 25
بلطيم 34 37 25
المنصورة 37 39 25
الزقازيق 38 40 26
شبين الكوم 37 39 25
طنطا 37 39 25
دمياط 33 37 25
بورسعيد 33 37 26
الإسماعيلية 39 41 24
السويس 38 40 25
العريش 36 40 22
رفح 35 38 21
رأس سدر 40 42 26
نخل 39 41 26
كاترين 34 36 22
الطور 39 41 25
طابا 37 40 24
شرم الشيخ 40 42 28
الغردقة 39 41 28
الإسكندرية 33 37 24
العلمين 31 34 23
مطروح 32 35 23
السلوم 34 37 22
سيوة 39 40 23
رأس غارب 38 40 27
سفاجا 39 41 28
مرسى علم 38 40 28
شلاتين 40 43 29
حلايب 35 38 29
أبو رماد 39 41 27
مرسى حميرة 39 42 28
أبرق 38 40 27
جبل علبة 38 40 27
رأس حدربة 35 38 29
الفيوم 39 41 25
بني سويف 39 41 25
المنيا 40 42 27
أسيوط 41 43 27
سوهاج 43 44 28
قنا 44 45 28
الأقصر 45 46 27
أسوان 45 46 28
الوادي الجديد 44 45 27
أبوسمبل 45 46 27

الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم الطقس اليوم

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