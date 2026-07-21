عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "بيرنام وواشنطن.. هل تدخل العلاقات البريطانية الأمريكية مرحلة توتر؟"، فبوصول آندي بيرنام إلى رئاسة الحكومة البريطانية، تبدو العلاقات الأمريكية البريطانية في موقف تحيط به الضبابية نوعاً ما، خصوصاً مع توتر كامن ظهر جزء منه مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها بيرنام بأنه ليبرالي متطرف.

في مقابل ذلك، أكد بيرنام في تصريحات تلفزيونية أنه سيتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل صريح، مؤكداً اهتمامه بضرورة استمرار العلاقة مع واشنطن على نحو جيد ومستقر.

التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تبلورت أيضاً خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وبريطانيا، عندما رفع لاعبو الأرجنتين لافتات جزر فوكلاند عقب فوزهم على المنتخب الإنجليزي، حيث انحاز البيت الأبيض وقتذاك إليهم على حساب الإنجليز، في موقف وإن بدا عابراً غير أنه يحمل دلالات لا يمكن إغفالها.

العلاقات الأمريكية

في السياق، يأتي التوتر السياسي الداخلي الحاصل في بريطانيا بعد استقالة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر ووصول آندي بيرنام، ليتقاطع مع توتر يبدو أنه في طريقه بين لندن وواشنطن، في ظل ضغوط المصالح المشتركة بين البلدين وما يصاحبها من احتمالات للصدام الشخصي بين ترامب وبيرنام.. فهل يدخل مسار العلاقات الأمريكية البريطانية في أزمات بتولي بيرنام؟ أم ستتغلب لغة المصالح في النهاية؟".