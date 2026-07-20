حمل أثاث الكلية على أكتافه .. حقيقة تكريم رئيس جامعة الأزهر لـ حبيب أبو جمعة

كرَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط ووكيلها الأسبق؛ بعد تداول صوره وهو يحمل بعض الأثاث (سجادًا على كتفه وكرسيَّا في يده) أثناء مشاركته في أعمال تجهيز المقر الجديد للكلية الذي تم افتتاحه يوم الخميس.

ورفض الدكتور حبيب أبو جمعة، التكريم من رئيس جامعة الأزهر في البداية، مؤكدًا أن ما قام به واجب وأن هناك من هو أولى منه بالتكريم، ثم وافق لاحقًا احترامًا لتقدير رئيس الجامعة وزملائه.

وقال الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط ووكيلها الأسبق؛ إنه إنسان بسيط متواضع ومخلص في عمله ومحب للناس ويقوم بواجبه على الوجه المطلوب.

وتابع حبيب أبو جمعة: تأثرت بعدة مدارس: الإسلام بمبادئه وقيمه وأحكامه، والأسرة لا سيما الوالد رحمه الله، والأساتذة والشيوخ الذين تتلمذت على أيديهم ونهلت من علمهم، وكذلك القراءة في مجالات عديدة.