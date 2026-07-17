حمل أثاث الكلية.. رئيس جامعة الأزهر يكرم حبيب أبو جمعة

كرَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط ووكيلها الأسبق؛ بعد تداول صوره وهو يحمل بعض الأثاث (سجادًا على كتفه وكرسيَّا في يده) أثناء مشاركته في أعمال تجهيز المقر الجديد للكلية الذي تم افتتاحه أمس الخميس.

نموذج عملي في الإخلاص

وعلَّق رئيس جامعة الأزهر، على هذا الموقف قائلًا: "إن ما شهدناه وضجت به مواقع الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي ليس موقفًا عابرًا، وإنما أنموذج عملي يؤكد أن قيمة الإنسان فيما يقدمه من عمل وإخلاص، وأن جامعة الأزهر ستظل حريصة على إبراز هذه النماذج المضيئة التي تعكس أخلاق الأزهر ورسالة العلم في أبهى صورها".

ولفت رئيس جامعة الأزهر، إلى أن ما قام به الدكتور حبيب أبو جمعة من مشاركة عملية في حمل الأثاث ومساعدة العاملين يعكس قيم: التواضع، واحترام العمل، وروح الفريق، ويعطي درسًا بأن القيادة تكون بالقدوة قبل التوجيه، وأن العطاء لا يتوقف بانتهاء المنصب، وإنما هو خلق وسمت لا يفارق صاحبه.

وأكد الدكتور سلامة داود أن جامعة الأزهر بجميع منسوبيها تثمن هذا الموقف النبيل للعالم الجليل الدكتور حبيب أبو جمعة، مقدمًا له خالص الشكر والتقدير، وسائلًا الله- تعالى- أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يجزيه عن كليته وطلابه خير الجزاء.