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مرض غامض يضرب تل أبيب.. إسرائيل تعلن أول إصابة بفيروس غرب النيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مرض غامض يضرب تل أبيب.. إسرائيل تعلن أول إصابة بفيروس غرب النيل

فيروس غرب النيل
فيروس غرب النيل
ناصر السيد

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل لدى أحد سكان تل أبيب.
وهذه هي أول حالة مؤكدة للمرض في إسرائيل خلال فصل الصيف من عام ٢٠٢٦، وفقا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.


مع ذلك، أفادت وزارة حماية البيئة بعدم العثور على أي بعوض حامل لفيروس غرب النيل.
يزداد عدد البعوض الحامل لفيروس غرب النيل سنويًا من بداية يونيو حتى نهاية نوفمبر، وكذلك عدد حالات الإصابة بين البشر.


يذكر أن اليونان أعلنت في وقت سابق من شهر يوليو عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل في اليونان لعام 2026.
وأشارت المنظمة إلى أن حالات الإصابة بفيروس غرب النيل تُسجل سنويًا في العديد من دول العالم، بما فيها دول أوروبية عديدة، خلال فصلي الصيف والخريف.

مرض غامض يضرب تل أبيب مرض غامض تل أبيب إسرائيل وزارة الصحة الإسرائيلية فيروس غرب النيل

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