أمير هشام يكشف تكلفة صفقة انتقال منصف بقرار إلى الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تكلفة صفقة انتقال اللاعب الجزائري منصف بكرار للنادي الأهلي .

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "تكلفة صفقة الجزائري منصف بكرار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي إلى النادي الأهلي، تصل لـ3 مليون يورو على عدة أقساط وفقا للاتفاق بين الطرفين، بالإضافة إلى المكافآت والبنود التحفيزية "البونص".

وتابع: “نسبة البونص تصل لـ200 ألف يورو، تخص الفوز بالبطولات الإفريقية، في حالة فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية أو كأس السوبر الافريقي”.

وأضاف: “هناك بند تمسك نادي دينامو زغرب بوجوده في العقد، رغم أنه صعب الحدوث، ولكن أصر النادي الكرواتي على وضعه، وهو حالة فوز الأهلي بكأس العالم للأندية يحصل دينامو على مكافأة تصل لـ200 ألف يورو”.