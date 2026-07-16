تجديد الثقة في محمد وهبي مديرا فنيا لمنتخب المغرب بعد وداع كأس العالم 2026

حسمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موقفها من مستقبل محمد وهبي، المدير الفني لـ منتخب المغرب، بعدما قررت استمراره في قيادة "أسود الأطلس"، رغم الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026 عقب الهزيمة أمام فرنسا بهدفين دون رد.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استمرار محمد وهبي في منصبه كمدير فني لمنتخب المغرب، بعد الاجتماع الذي عقده المكتب المديري برئاسة فوزي لقجع لتقييم مشاركة "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم 2026.

تصريحات عبدالسلام بلقشور

ونشر الحساب الرسمي للجامعة عبر منصة "إكس" تصريحات لعبدالسلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أوضح خلالها أن الاجتماع شهد تقييمًا شاملًا لمشاركة المنتخب المغربي، معتبرًا أن الوصول إلى الدور ربع النهائي يمثل إنجازًا مهمًا، خاصة قبل أربع سنوات من استضافة المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لبطولة كأس العالم 2030.

رفض الاتهامات

وشدد بلقشور على رفض الاتهامات التي وُجهت لبعض لاعبي المنتخب المغربي بشأن التخاذل أو التآمر خلال مواجهة فرنسا، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مستويات بطولية طوال مشوار البطولة، وكانوا على قدر المسؤولية في تمثيل الكرة المغربية.

تجديد الثقة

وأضاف أن المكتب المديري جدد ثقته الكاملة في محمد وهبي لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، لينهي بذلك الجدل الذي أثير حول مستقبله بعد الخروج من المونديال.

وكان محمد وهبي قد تولى تدريب منتخب المغرب في مارس الماضي خلفًا لوليد الركراكي، ونجح في قيادة "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، قبل أن يتوقف المشوار بالخسارة أمام منتخب فرنسا بثنائية نظيفة.