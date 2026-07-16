شيخ الأزهر ينعى العارف بالله الشيخ عبد الغفار أبو العيون

نعى فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخُ الأزهر الشريف، العارف بالله الشيخ عبد الغفار أبو العيون، العابدَ التقيَّ الورع، نجل الولي والعالم الأزهري الجليل الشيخ محمد إبراهيم أبو العيون.

تولى الراحل الشيخ عبد الغفار أبو العيون، وكيل كلية أصول الدين الأسبق، وهو حفيدَ الولي الكبير والعالم الأزهري الجليل الشيخ محمود أبو العيون، ودعا شي الأزهر، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان. (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

شيخ الأزهر ينعى عبد الفتاح علام

كما نعى فضيلةُ الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخَ عبد الفتاح علام، وكيل الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بعد رحلةٍ حافلةٍ بالعطاء والعمل في خدمة الأزهر ورسالته.

وأكد شيخ الأزهر أن الفقيد الراحل كان صاحبَ جهودٍ علميةٍ ودعويةٍ جليلة، أسهم من خلالها في خدمة رسالة الأزهر الشريف، ونشر منهجه الوسطي، فضلًا عن عطائه المتميز في ميادين الدعوة والتعليم.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الشيخ عبد الفتاح علام، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.