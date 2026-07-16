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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مريض رحلة مصر للطيران يكشف التفاصيل: الدكتورة أنقذت حياتي وطاقم الطائرة تصرف باحترافية

مصر للطيران
مصر للطيران
رحمة سمير

وجّه الدكتور محمد إبراهيم، المريض الذي تعرض لوعكة صحية على متن رحلة مصر للطيران المتجهة من لندن إلى القاهرة، الشكر للدكتورة مروة صلاح وطاقم الطائرة، مؤكدًا أن ما حدث كان نموذجًا للإنسانية والاحترافية في التعامل مع الحالات الطارئة.

شكر للدكتورة مروة صلاح

وقال الدكتور محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، إنه يوجه الشكر للدكتورة مروة صلاح، التي تركت مقعدها في درجة رجال الأعمال وجلست إلى جواره طوال الرحلة، موضحًا أنها ظلت تتابع حالته الصحية لمدة قاربت ساعتين ونصف، من خلال قياس ضغط الدم والنبض بصورة مستمرة.

إشادة بطاقم مصر للطيران

وأشاد بطاقم مصر للطيران، مؤكدًا أن جميع أفراد الطاقم تعاملوا باحترافية كبيرة، بداية من قائد الطائرة ومساعده، مرورًا بطاقم الضيافة، الذين تحولوا إلى فريق تمريض على أعلى مستوى، وسارعوا بتوفير الأكسجين والإسعافات الأولية وحقيبة الطوارئ في وقت قياسي.

قرار عدم الهبوط الاضطراري كان طبيًا

وأوضح أن بعض الانتقادات التي وُجهت إلى مصر للطيران بسبب عدم تنفيذ هبوط اضطراري لم تكن في محلها، مؤكدًا أن القرار الطبي كان بيد الدكتورة مروة صلاح، التي قيّمت حالته وأبلغت قائد الطائرة بأن الوضع لا يستدعي الهبوط، مشيرًا إلى أن قائد الطائرة كان مستعدًا للهبوط في أي مطار إذا أوصت الطبيبة بذلك.

الطائرة تحولت إلى مستشفى طوارئ

وأشار الدكتور محمد إبراهيم إلى أن الممر الضيق داخل الطائرة تحول خلال دقائق إلى ما يشبه غرفة طوارئ مجهزة، بفضل سرعة استجابة الطاقم والتنسيق الكامل بين الدكتورة مروة صلاح وأفراد الضيافة، مؤكدًا أن ما حدث يستحق كل التقدير والإشادة.

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