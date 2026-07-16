شريف عامر يحذر من نظارات ذكية رخيصة: قد تنقل صورًا من أي مكان دون أن يشعر أحد

حذر الإعلامي شريف عامر من مخاطر بعض النظارات الذكية منخفضة التكلفة، موضحًا أنها قادرة على تصوير ونقل ما يراه المستخدم مباشرة إلى الهاتف، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية.

تجربة مسجلة لتوضيح المخاطر

وقال شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر"، إنه أجرى تجربة باستخدام إحدى النظارات الذكية، لكنه فضّل تسجيلها قبل البث بدلًا من عرضها مباشرة على الهواء، بسبب التزام القناة بإجراءات صارمة للأمن السيبراني وحماية الأجهزة.

كاميرا تنقل كل ما يراه المستخدم

وأوضح أن النظارة تلتقط كل ما ينظر إليه مرتديها، سواء شاشات الكمبيوتر أو المستندات أو الأجهزة اللوحية أو الأوراق، ثم تنقل هذه الصور إلى الهاتف، ما قد يفتح الباب أمام إساءة استخدامها في تصوير معلومات حساسة دون ملاحظة الآخرين.

تحذير من الأجهزة منخفضة السعر

وأشار إلى أن هناك أنواعًا متطورة من هذه النظارات تنتجها شركات كبرى، إلا أن النسخة التي استخدمها يتراوح سعرها بين 3 و6 آلاف جنيه فقط، ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين، ويزيد من أهمية الانتباه لمخاطرها المحتملة على الخصوصية وأمن المعلومات.