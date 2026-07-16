قطر ترفض تقارير إسرائيلية تزعم موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران

أكدت قطر رفضها القاطع للتقارير الإسرائيلية التي تزعم فيها موافقة الدوحة على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران.

وقالت الخارجية القطرية ، في بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الخميس ، إن الادعاءات الإسرائيلية تهدف إلى جر الدوحة للصراع وتقويض دورها في الوساطة، لافتة إلى أن الادعاءات الإسرائيلية تسعى إلى دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى.

وشددت على أن قطر لم ولن تشارك في عمل عسكري ضد أي دولة مجاورة، مؤكدة أن الدوحة لن تسمح للادعاءات الإسرائيلية بتقويض الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وأشارت إلى مواصلة الجهود القطرية في الوساطة بالتنسيق مع الشركاء للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.