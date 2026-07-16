جمال الغندور: هدف الأرجنتين الثاني تكرر بنفس الحالة التحكيمية التي ألغت هدف مصر في البطولة

أكد الحكم الدولي السابق جمال الغندور أن مباراة إنجلترا والأرجنتين شهدت حالة تحكيمية مشابهة للحالة التي أُلغِي بسببها هدف منتخب مصر في البطولة، مشيرًا إلى أن تقييم اللقطات التحكيمية يجب أن يكون في سياق واحد لتحقيق العدالة.

الغندور: لا بد من توحيد معايير التحكيم

وقال الغندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، إنه بعد مراجعة المباراة بهدوء لاحظ أن الهدف الثاني للأرجنتين جاء من حالة مشابهة للحالة التي أُلغي بسببها أجمل أهداف البطولة لمنتخب مصر.

مقارنة بين الحالتين

وأوضح أن لقطة منتخب مصر استغرقت وقتًا ومسافة أكبر قبل تسجيل الهدف، بينما في مباراة الأرجنتين جاء الهدف مباشرة بعد الحالة المثيرة للجدل، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع تستوجب تطبيق معايير تحكيمية موحدة في جميع المباريات.