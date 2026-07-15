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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: مباراة إنجلترا والأرجنتين "درس مهم" للمنتخب المصري

لمباراة إنجلترا والأرجنتين
لمباراة إنجلترا والأرجنتين
علا محمد

وجه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق ، رسالة للمنتخب المصري بعد متابعته لمباراة إنجلترا والأرجنتين.

وكتب عامر عبر حسابه على فيسبوك :
"مباراة انجلترا والارجنتين  درس مهم جدا ، ان لازم لاعبي المنتخب المصري يعرفوا ويثقوا انهم يقدروا يفوزوا علي غالبية الفرق المشاركة في كأس العالم وكان ممكن يواصلوا الصعود للادوار الاعلي ، بشرط الثقة في نفسهم والثقة في قدرتهم علي الفوز ، وتماسكهم ، ولكل مجتهد نصيب".

ونجح منتخب إنجلترا في كسر التعادل السلبي أمام الأرجنتين، بعدما سجل أنتوني جوردون الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة على ملعب "أتالانتا"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، المقامة على ملعب "أتالانتا"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاءت بداية اللقاء سريعة من جانب المنتخبين، مع التزام تكتيكي واضح وتبادل للاستحواذ على الكرة، لكن دون فرص حقيقية كفيلة بهز الشباك.

وفرض المنتخب الإنجليزي أفضلية نسبية في السيطرة على مجريات اللعب، بينما اعتمد المنتخب الأرجنتيني على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي لإغلاق المساحات والحد من خطورة المنافس.

تشكيل إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
الدفاع: ريس جيمس، جون ستونز، مارك جويهي، جيد سبينس.
الوسط: ديكلان رايس، إليوت أندرسون، جود بيلينجهام.
الهجوم: مورجان روجرز، أنتوني جوردون، هاري كين.
تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو.
الوسط: جوليانو سيميوني، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.
الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.
وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة، إذ تمثل أول لقاء يجمع ليونيل ميسي بمنتخب إنجلترا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بينما يسعى المنتخب الإنجليزي إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه التاريخي بلقب مونديال 1966.

إنجلترا الأرجنتين فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق منتخب المصري عامر انجلترا المنتخب المصري

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