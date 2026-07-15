التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، المقامة على ملعب "أتالانتا"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاءت بداية اللقاء سريعة من جانب المنتخبين، مع التزام تكتيكي واضح وتبادل للاستحواذ على الكرة، لكن دون فرص حقيقية كفيلة بهز الشباك.

وفرض المنتخب الإنجليزي أفضلية نسبية في السيطرة على مجريات اللعب، بينما اعتمد المنتخب الأرجنتيني على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي لإغلاق المساحات والحد من خطورة المنافس.

تشكيل إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: ريس جيمس، جون ستونز، مارك جويهي، جيد سبينس.

الوسط: ديكلان رايس، إليوت أندرسون، جود بيلينجهام.

الهجوم: مورجان روجرز، أنتوني جوردون، هاري كين.

تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو.

الوسط: جوليانو سيميوني، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة، إذ تمثل أول لقاء يجمع ليونيل ميسي بمنتخب إنجلترا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بينما يسعى المنتخب الإنجليزي إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه التاريخي بلقب مونديال 1966.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء الكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج، فيما واصل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بعدما تخطى كاب فيردي ومصر وسويسرا في الأدوار الإقصائية.

وتحمل المباراة طابعًا تاريخيًا، في ظل المنافسة الممتدة بين المنتخبين عبر بطولات كأس العالم، والتي شهدت العديد من المواجهات واللحظات الخالدة، ما يزيد من قيمة الصدام الحالي ويمنحه أهمية خاصة في سباق التأهل إلى المباراة النهائية.