مشادة مبكرة بين باريديس وبيلينجهام تشعل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي المونديال

شهدت الدقائق الأولى من مباراة الأرجنتين وإنجلترا، المقامة مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، أجواءً مشحونة؛ بعدما اندلعت مشادة بين لياندرو باريديس وجود بيلينجهام عقب تدخل قوي من إنزو فرنانديز على إليوت أندرسون.

وبدأت الواقعة بعد احتكاك عنيف من إنزو فرنانديز مع لاعب وسط إنجلترا إليوت أندرسون، ما دفع بيلينجهام للدخول في نقاش حاد مع باريديس، قبل أن يتدخل عدد من لاعبي المنتخبين لاحتواء الموقف ومنع تطوره.

وأضفت الواقعة مزيدًا من الإثارة على المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، في ظل التاريخ الطويل من المنافسة بين الأرجنتين وإنجلترا، بينما واصل الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح إدارة اللقاء دون إشهار أي بطاقات خلال هذه اللقطة المثيرة للجدل.