رئيس حدائق العاصمة يقود جولة ميدانية مكثفة لرفع كفاءة الخدمات بـ 87 عمارة سكن لكل المصريين

قام المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية ضمن خطة الجهاز الشاملة لمتابعة أعمال المرافق العامة، وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع مناطق وأحياء المدينة.

وذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، الهادفة إلى تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل والخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة والانضباط الحضاري.

وتركزت جولته، نحو المرور علي منطقة ال ٨٧ عمارة ضمن العمارات السكنية لمبادرة سكن لكل المصريين بالإعلان الرابع عشر، حيث تابع رئيس الجهاز أعمال النظافة اليومية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف جهود الجمع الفوري للمخلفات، وزيادة انتشار فرق الكنس الآلي واليدوي، بالإضافة إلى الدفع بالمكابس وعربات نقل المخلفات، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادات الجهاز والمتابعة الميدانية المستمرة، للحفاظ على المستوى الحضاري والمظهر العام للمدينة.

كما وجه شركات الزراعة بضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، واستبدال النباتات التالفة، مع التنوع في زراعة الزهور بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمدينة حدائق العاصمة، فضلًا عن التأكيد على فحص شبكات ري المسطحات الخضراء واستخدام مياه الصرف المعالجة بكفاءة، مع منع أي هدر للمياه، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية من إدارة الزراعة لضمان استدامة الجودة.

وأوضح رئيس الجهاز، إلى أن المواطن يمثل شريكاً أساسياً في منظومة الحفاظ على نظافة المدينة، من خلال الإلتزام بالسلوك الحضاري والمشاركة الإيجابية في دعم جهود التوعية للحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.

وأكد المهندس أحمد العربي، على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لكافة الشكاوى، ومشددًا على أن العمل الميداني هو أساس النجاح، وأن جميع الإدارات مطالبة ببذل أقصى جهد لرفع كفاءة الخدمات.