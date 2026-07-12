رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة يجري حركة تنقلات داخلية بالجهاز

أصدر المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، قرارًا داخليا، يتضمن حركة تنقلات وتكليفات، وذلك في إطار إعادة تنظيم العمل وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة بما يدعم كفاءة الأداء وحسن سير العمل وانتظامه.

ونص القرار، على تكليف المحاسب وليد السيد عبدالحميد، بالإدارة المالية بالجهاز، بالقيام بأعمال مدير إدارة التنمية بالجهاز، والمهندس زراعي عماد مسلم حسن، بإدارة الزراعة بالجهاز، بالقيام بأعمال مدير إدارة الزراعة بالجهاز، والمهندس زراعي أسامة عاشور فهمي، مدير إدارة التنمية بالجهاز، بالعمل مسئول شئون مقر الجهاز.