اجتماع موسع بمدينة حدائق العاصمة لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام

عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تسريع التحول نحو المدن المستدامة وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية بحدائق العاصمة .

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية والمشرف على قطاع الشئون الفنية والتنمية المستدامة، وبحضور الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمدير التنفيذي للوحدة، المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، و أحمد رزق، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، وممثلو البرنامج، إلى جانب ممثلين عن أجهزة تنمية مدن: العاصمة الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبدر.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل المشتركة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وتسريع التحول نحو المدن الخضراء، مع التركيز على دمج التكنولوجيات الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة إدارة المدن.

كما استعرض ممثلو أجهزة المدن ما تم تنفيذه من مشروعات تندرج ضمن منظومة المشروعات الخضراء المستدامة، ومعدلات الإنجاز في عدد من المحاور الرئيسية، شملت التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك المياه، وإعادة التدوير، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والنقل المستدام، والإسكان الأخضر، بما يعكس التقدم الذي تحققه المدن الجديدة في تطبيق معايير الاستدامة.

وعقب الاجتماع، أجرى المشاركون جولة ميدانية بمدينة حدائق العاصمة للاطلاع على أبرز تطبيقات العمران الأخضر، حيث شملت الزيارة نموذج الإسكان الأخضر المنفذ ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذي تم تصميمه وتنفيذه وفق معايير البناء الأخضر المستدام، وحصل على اعتماد "نظام الهرم الأخضر المصري" ، إلى جانب تفقد أعمال تنسيق الموقع العام التي تستهدف تحسين جودة الهواء والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة.

كما تضمنت الجولة زيارة الممشى المتكامل، الذي يضم مسارات مخصصة للمشاة والدراجات، بما يدعم منظومة النقل المستدام، ويشجع على تبني أنماط الحياة الصحية، ويوفر بيئة عمرانية أكثر استدامة للسكان.

وأكد المشاركون أن المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية الدولة للتحول نحو التنمية العمرانية المستدامة، مشيرين إلى أن مدينة حدائق العاصمة تعد نموذجًا رائدًا لتطبيق مفاهيم البناء الأخضر والاستدامة على أرض الواقع.

وأشار الحضور إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وتعزيز بناء مدن أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.