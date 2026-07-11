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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

نجوم منتخب مصر
نجوم منتخب مصر
محمد بدران
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعدد من نجوم منتخب مصر، يتقدمهم محمد صلاح، وإمام عاشور، ونبيل عماد "دونجا"، وهيثم حسن، وعبد الله السعيد، خلال قضاء فترة الراحة في مدينة العلمين الجديدة، عقب العودة من المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم 2026.

وظهر لاعبو المنتخب في أجواء احتفالية مميزة، وهم يغنون ويرقصون ويستمتعون بوقتهم وسط المصطافين، في مشهد عفوي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجماهير، التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع نجوم الفراعنة، وسط أجواء من البهجة والاحتفال بالإنجاز التاريخي.

وجاء ظهور لاعبي المنتخب في العلمين بعد ساعات من عودة بعثة الفراعنة إلى أرض الوطن، حيث حظيت باستقبال جماهيري حافل، تقديرًا للأداء التاريخي الذي قدمه المنتخب في البطولة، بعدما نجح في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويتزامن ذلك مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، لتكريمهم بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في مونديال 2026، والوصول إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم مشوارًا حظي بإشادة واسعة من الجماهير والمحللين، بعد الأداء القوي الذي قدمه طوال البطولة، التي أُقيمت للمرة الأولى بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

نجوم منتخب مصر العلمين كأس العالم احتفالية

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