تطورات مثيرة في مستقبل حسام عبد المجيد.. أكثر من عرض أوروبي

دخل مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك ومنتخب مصر، مرحلة جديدة من التطورات، بعد تألقه اللافت مع الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026، وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن الساعات المقبلة قد تشهد مفاجأة في ملف احتراف حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن العرض المقدم من نادي لودوجوريتس البلغاري ليس الوحيد، في إشارة إلى وجود اهتمام أوروبي آخر بالمدافع الدولي.

وتأتي تصريحات أمير هشام بعد ساعات من أنباء عن تقدم نادي لودوجوريتس البلغاري بعرض رسمي لإدارة الزمالك من أجل التعاقد مع حسام عبد المجيد، مقابل مليون و500 ألف يورو، مستفيدًا من المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع منتخب مصر في مونديال 2026.

وكان حسام عبد المجيد أحد أبرز عناصر المنتخب المصري خلال المشاركة التاريخية في كأس العالم، والتي شهدت بلوغ الفراعنة دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، الأمر الذي رفع أسهم عدد من لاعبي المنتخب في سوق الانتقالات الأوروبية.

ومن المنتظر أن تحسم الساعات المقبلة موقف حسام عبد المجيد، في ظل ترقب وصول عروض جديدة، إلى جانب العرض البلغاري، قبل اتخاذ الزمالك قراره النهائي بشأن مستقبل مدافعه الدولي.