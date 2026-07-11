مدلع.. إيهاب توفيق يطرح برومو أغنيته الجديدة بشكل ساخر من «ميسي»

طرح الفنان إيهاب توفيق، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم مدلع، وذلك بطريقة ساخرة من لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

وظهر في برومو أغنية مدلع لـ إيهاب توفيق، ميسي بفيديو معدل بالذكاء الاصطناعي، وهو بملابس نسائية ويمشي وهو يتراقص على الأغنية.

وبذلك انضم إيهاب توفيق، إلى الحملة الساخرة من ميسي ومنتخب الأرجنتين بعد فوزهم على منتخب مصر في كأس العالم في مباراة أثارت الجدل العالمي بسبب الانحياز التحكيمي للأرجنتين.

أحدث أغاني إيهاب توفيق

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغانيه بعنوان “حد شافنا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وفى وقت لاحق، طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك مين قال" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "سيبك مين قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

أغاني إيهاب توفيق

وفى اغسطس2024 ، طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية الأستاذ مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي.

أغنية الأستاذ، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي، وكلمات وألحان: إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي: شيندي وخليل.

كلمات كليب الأستاذ لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي

اسألوا عني

هيقولي اني

ملك السيطرة هنا انا معلم

انا سابق الكل

وسرعتي عالية

لما احضر كله يبلم

استاذ قناص

محبوب من الناس

و كاريزمتي طاغية ومتأني

دول قالوا في كلام

دول عادوا في كلام

وانا لسه مجاش حاجه تشغلني.