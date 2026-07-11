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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محمد مراد: منتخب مصر ترك بصمة عالمية.. والاستقبال الجماهيري يعكس إنجاز الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لبعثة المنتخب الوطني، أن مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2026 كانت نسخة استثنائية وتاريخية ستظل عالقة في ذاكرة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يطمحون لتحقيق إنجاز أكبر، لكن الوصول إلى دور الـ16 يمثل خطوة غير مسبوقة.

وقال «محمد مراد، المنسق الإعلامي لبعثة المنتخب الوطني»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن المنتخب المصري قدم مستويات مميزة خلال مشواره في البطولة، ونجح في تحقيق أول فوز تاريخي لمصر في كأس العالم، كما تمكن من عبور دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ32 ثم دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف محمد مراد، المنسق الإعلامي لبعثة المنتخب الوطني، أن المنتخب واجه منتخبات قوية خلال البطولة، من بينها بلجيكا وإيران وأستراليا، ونجح في تقديم أداء يليق باسم مصر، موضحًا أن مواجهة الأرجنتين، حامل اللقب، كانت مباراة كبيرة ظهر خلالها المنتخب بشكل قوي وكان قريبًا من تحقيق نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة أمام الأرجنتين أثرت على مجريات اللقاء، مؤكدًا أن العديد من وسائل الإعلام العالمية والخبراء تحدثوا عن القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، إلا أن المنتخب خرج مرفوع الرأس بعد أداء أشاد به الجميع.

وأوضح أن الاستقبال الجماهيري الحافل للمنتخب عقب عودته إلى أرض الوطن، والدعم الكبير من الشعب المصري، يمثلان تقديرًا لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني خلال البطولة، مؤكدًا أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للمنتخب تعكس قيمة الإنجاز الذي تحقق، مؤكدًا أن الإشادات العربية والعالمية بمستوى المنتخب واللاعبين، خاصة بعد مواجهة الأرجنتين، تؤكد أن الفراعنة نجحوا في ترك بصمة قوية في المونديال، وأن هذه المشاركة ستكون نقطة انطلاق لبناء مستقبل أفضل للكرة المصرية.

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